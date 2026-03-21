Decenas de miles de manifestantes se concentran en Praga contra el nuevo gobierno de Babiš

Manifestantes de toda la República Checa asistieron a la manifestación pacífica en el parque Letná, escenario de enormes concentraciones en 1989 que contribuyeron en gran medida a la caída del comunismo.

Acudieron para denunciar que Babiš, un multimillonario, y su gabinete de coalición representan una amenaza para la democracia, al alejar al país del apoyo a Ucrania y encaminarlo hacia una senda autocrática.

Las personas en la multitud, que los organizadores estimaron en 200.000, ondeaban banderas nacionales checas, mientras que una de las pancartas exhibidas decía: “Defendamos la democracia”.

“Estamos aquí para oponernos claramente a que arrastren a nuestro país por el camino de Eslovaquia y Hungría”, declaró Mikuláš Minář, el principal organizador del grupo Un Millón de Momentos por la Democracia en referencia a las inclinaciones prorrusas y autocráticas de esos dos países.

Babiš regresó al poder en la República Checa después de que su movimiento ANO ("Sí"), obtuviera una amplia victoria en las elecciones de octubre en el país y formara una coalición con dos pequeños grupos políticos: el partido antimigración Libertad y Democracia Directa y el derechista Automovilistas por Sí Mismos.

Con su nueva alianza con los grupos —algunas de cuyas posturas se consideran extremas—, el gobierno comenzó a redefinir de manera significativa las políticas exteriores e internas del país.

Babiš se ha opuesto a algunas políticas de la Unión Europea sobre medio ambiente y migración y ha rechazado cualquier ayuda financiera para Ucrania y garantías para préstamos de la UE al país que combate la invasión rusa, sumándose a las filas de los primeros ministros Viktor Orbán, de Hungría, y Robert Fico, de Eslovaquia.

El nuevo gobierno está preparando una ley que, según los críticos, está inspirado en una ley rusa sobre agentes extranjeros y exigiría que organizaciones no gubernamentales y personas involucradas en una actividad política poco definida y que reciban ayuda del exterior se registren o se enfrenten a fuertes multas.

“Esta ley puede usarse fácilmente para restringir la libertad personal”, declaró a la multitud Václav Pačes, exdirector de la Academia de Ciencias.

Otro plan en la agenda es cambiar la financiación de la radio y la televisión públicas, una medida que, según muchos, daría al gobierno el control de los medios de difusión.

Los organizadores señalaron que decidieron convocar la concentración después de una decisión reciente de la cámara baja del Parlamento de rechazar una moción para levantar la inmunidad a Babiš, quien enfrenta un caso de fraude de 2 millones de dólares relacionado con subsidios de la Unión Europea.

La aprobación habría permitido que un tribunal emitiera un veredicto en cualquier momento pronto, pero el rechazo de la moción significa que solo puede ser juzgado después de que expire su mandato en la cámara en 2029.

Los legisladores también se negaron a aceptar que se permitiera el procesamiento del presidente de la cámara baja, Tomio Okamura, líder del partido Libertad, por cargos de incitación al odio.

El grupo Un Millón de Momentos afirmó que esas decisiones dividen a la nación en dos categorías: “la gente común y los intocables”. “Vine a defender algo que es extremadamente importante para mí", indicó Michael Černohlávek, un estudiante de 19 años. "Sé que el sistema que tenemos, nuestra libertad, no puede darse por sentado y para mí es importante protegerlo”.

Hay más protestas previstas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP