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Decenas de detenidos en protesta en apoyo a Palestine Action frente a embajada de EEUU en Londres

LONDRES (AP) — Decenas de personas fueron detenidas el sábado en una protesta frente a la embajada estadounidense en Londres en apoyo al grupo proscrito Palestine Action, informó la policía.

Policías detienen a manifestantes en la protesta a favor de Palestine Action afuera de la embajada estadounidense en Londres, el 31 de octubre del 2026. (AP foto/Alberto Pezzali)
Policías detienen a manifestantes en la protesta a favor de Palestine Action afuera de la embajada estadounidense en Londres, el 31 de octubre del 2026. (AP foto/Alberto Pezzali) AP

La Policía Metropolitana de Londres señaló en un comunicado que 48 personas habían sido arrestadas y que la mayoría de las detenciones estaban relacionadas con individuos que expresaban apoyo a una organización proscrita.

“Hay todavía agentes en el lugar y continúan realizando arrestos”, declaró la agencia.

Más de 100 personas participaron en la protesta, y muchas sostenían carteles que decían: “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action”.

El gobierno británico ilegalizó al grupo el año pasado calificándolo de organización terrorista con lo cual pertenecer a él o apoyarlo podría derivar en penas de hasta 14 años de prisión.

En la protesta, algunos manifestantes aplaudieron y corearon “Palestina libre, libre” cuando los policías se llevaban a los detenidos.

Los manifestantes también realizaron una vigilia frente al consulado estadounidense en Edinburgh, Escocia, con pancartas similares a las de Londres. Allí no se reportaron arrestos.

Las protestas se produjeron antes de una apelación el 4 de noviembre ante el Tribunal Supremo contra la designación de Palestine Action como grupo terrorista.

El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra Palestine Action en agosto, al designarlo como grupo terrorista.

Palestine Action, fundado en 2020, busca detener el apoyo militar del Reino Unido a Israel, al que acusa de cometer genocidio contra los palestinos, una acusación que Israel niega enérgicamente.

El grupo afirma que pretende detener el genocidio al interrumpir a los “facilitadores corporativos del complejo militar-industrial israelí”.

En 2024, sus activistas irrumpieron en una fábrica propiedad del fabricante israelí de armas Elbit Systems UK y destrozaron equipos con mazos y palancas. En junio de 2025, activistas irrumpieron en una base de la Real Fuerza Aérea, rociaron pintura roja en los motores de dos aviones cisterna y causaron más daños con palancas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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