Decenas arrestados por no dispersarse tras protesta "No Kings" en Los Ángeles

La policía arresta a manifestantes en el centro de Los Ángeles tras una protesta “No Kings” (“Sin Reyes”) el sábado 28 de marzo de 2026. (Foto AP/Jill Connelly) AP

La policía de Los Ángeles informó el domingo que 74 personas fueron arrestadas por no acatar una orden de dispersión que se dio después que terminara la manifestación del sábado. Otra persona fue detenida bajo sospecha de portar un arma que la policía describió como una daga.

Los arrestos destacaron en lo que, por lo demás, fueron protestas mayormente pacíficas. Los organizadores señalaron que hubo más de 3.100 eventos registrados en los 50 estados de Estados Unidos.

Cuando cientos de manifestantes rodeaban un complejo federal en el centro de Los Ángeles, algunos lanzaron piedras, botellas y bloques de concreto rotos contra los agentes, indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado a última hora de la noche del sábado.

Dos agentes que fueron impactados por bloques de concreto sufrieron lesiones no determinadas y recibieron atención médica, señaló el DHS.

Andre Andrews Jr., veterano de la Marina y periodista independiente, recorrió a pie toda la ruta de la marcha en Los Ángeles y grabó video del evento. Contó que, luego que las autoridades dieron la orden de dispersión, lanzaron latas de gas lacrimógeno cuando los manifestantes no cumplieron. Algunos manifestantes con escudos y máscaras antigás al otro lado de una valla en el complejo federal recogieron las latas y las arrojaron de vuelta a la policía. Andrews agregó que algunas personas también rompieron barreras de concreto en pedazos más pequeños y los lanzaron contra las autoridades.

“¿Hace que Los Ángeles se vea mal? No. Son agitadores que están causando problemas, sin duda", afirmó Andrews. "La protesta pacífica fue buena para la causa. Tienes derecho a hacerlo. Pero las otras personas, definitivamente estaban causando problemas”.

La policía indicó que entre los arrestados había ocho menores. También fue detenida una mujer vestida como la Estatua de la Libertad, que sonreía cuando conversaba con un agente que se la llevaba.

En Denver, el Departamento de Policía dijo en la plataforma social X que declaró una asamblea ilegal y lanzó latas de humo después que un pequeño grupo de manifestantes bloqueó una carretera y no se retiró cuando se le pidió. Al menos ocho personas fueron arrestadas, y más tarde también fue detenida una novena persona que, según la policía, estaba arrojando objetos.

En todo el país, la gente se manifestó desde la ciudad de Nueva York, con casi 8,5 millones de residentes en un estado firmemente demócrata, hasta Driggs, un pueblo de menos de 2.000 habitantes en el este de Idaho, un estado que Trump ganó con el 66% de los votos en 2024.

En Minnesota, un evento emblemático en el césped del Capitolio en St. Paul tuvo como principal atractivo a Bruce Springsteen para celebrar la resistencia a la agresiva aplicación de las leyes migratorias de Trump.

También se realizaron manifestaciones en más de una docena de otros países, según el codirector ejecutivo Ezra Levin, de Indivisible, que encabezó los eventos.

Los organizadores en Estados Unidos han estimado que las dos primeras rondas de manifestaciones No Kings reunieron a más de 5 millones de personas en junio y a 7 millones en octubre. Levin calculó que al menos 8 millones de participantes acudieron el sábado.

Levin manifestó el domingo: “Fue poderoso. Fue histórico. Fue alegre. Fue bullicioso. Diría que salió bastante bien”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP