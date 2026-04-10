De Zerbi quiere que Tottenham 'juegue con valentía' para seguir en la Premier League

ARCHIVO - Roberto De Zerbi, entrenador del Marsella, da instrucciones durante el partido de fútbol de la Ligue 1 entre Paris FC y Marsella el 31 de enero de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus, File) AP

El nuevo técnico de los Spurs sabe que hay poco tiempo para otra cosa en una batalla por salvarse del descenso.

“No quiero meter confusión en los jugadores. Tienen que tener un plan de juego claro y no demasiadas instrucciones, no pensar demasiado”, declaró el italiano el viernes en su primera conferencia de prensa.

“Tienen que jugar con valentía, con personalidad y tienen que luchar", agregó. "Mi exigencia es que muestren el espíritu correcto que quiero ver”.

A De Zerbi le dieron un contrato de cinco años —aunque sin cláusula de salida si desciende— con la tarea inmediata de asegurar la permanencia en la Liga Premier. Tottenham está un punto por encima de la zona de descenso con siete partidos por disputar.

De Zerbi trabajó anteriormente en la Premier como técnico de Brighton y, más recientemente, estuvo en el Olympique de Marsella, club que dejó en febrero tras un desacuerdo con la dirigencia del equipo francés.

La primera prueba de Tottenham bajo el nuevo mandamás será el domingo en Sunderland. No le preocupa en exceso implementar su estilo de juego.

“Lo que quiero hacer, lo que quiero lograr de inmediato, es el carácter, el espíritu correcto, la valentía adecuada para jugar, para atacar, porque el ADN de este club, de esta plantilla, es buscar el gol, marcar”, afirmó.

Tras aproximadamente una semana de trabajo con los jugadores, comentó que está “más positivo, sin duda” respecto a la permanencia en la Premier.

Los Spurs, vigentes campeones de la Liga Europa, despidieron a Igor Tudor después de 44 días de un interinato como entrenador que empeoró la situación de Tottenham. Tudor llegó tras la salida de Thomas Frank, quien duró apenas ocho meses en el cargo.

De Zerbi les mostró respeto el viernes.

“No soy mejor que Thomas Frank o Igor Tudor porque los considero entrenadores muy buenos”, apuntó.

“Intento aportar mi estilo, mi forma de ser, mi carácter, mi personalidad, mi pasión para ayudar a los jugadores”, resaltó. "Ante todo, para que muestren sus cualidades, porque tienen muchas cualidades, y luego para alcanzar nuestro objetivo, porque lo más importante ahora es nuestro objetivo”.

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FUENTE: AP