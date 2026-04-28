De La Cruz y Burns impulsan a los Reds a vencer 7-2 a los Rockies

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Elly de la Cruz de los Rojos de Cincinnati batea un jonrón ante los Rockies de Colorado, el martes 28 de abril de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Kareem Elgazzar) AP

De La Cruz añadió par de sencillos productores y los Rojos se pusieron arriba 4-1 en la tercera entrada. De La Cruz conectó su décimo jonrón, el mayor total del equipo, en la octava después de un hit de Dane Myers, para poner a la ventaja 6-2. Terminó la noche de 4-3 con dos robos.

Burns (3-1) otorgó una base por bolas a Edouard Julien para abrir el juego y luego ponchó a los tres bateadores. Ponchó a TJ Rumfield tirándole para el tercer out y su ponche número 100 en 72 innings y dos tercios.

Burns igualó su máximo de la temporada con nueve ponches, al permitir dos carreras con siete hits y una base por bolas en seis entradas. Realizó 97 lanzamientos y salió después de ponchar a Kyle Karros con un out y corredores en segunda y tercera, y de retirar al venezolano Ezequiel Tovar con un elevado.

Los relevistas Graham Ashcraft, Tony Santillan y Brock Burke se encargaron de asegurar la victoria para Cincinnati.

Kyle Freeland (1-2) regresó de la lista de lesionados y dio base por bolas a Myers para iniciar su primera apertura desde el 7 de abril. Myers anotó con el sencillo de De La Cruz antes de que Steer conectara jonrón para una ventaja de 3-0. Los Rojos tienen marca de 13-1 cuando anotan primero.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP