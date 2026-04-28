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De La Cruz y Burns impulsan a los Reds a vencer 7-2 a los Rockies

CINCINNATI (AP) — El dominicano Elly De La Cruz conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras y Chase Burns llegó a los 100 ponches más rápido que cualquier otro lanzador de Cincinnati, con lo que los Rojos derrotaron el martes 7-2 a los Rockies de Colorado.

Elly de la Cruz de los Rojos de Cincinnati batea un jonrón ante los Rockies de Colorado, el martes 28 de abril de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Kareem Elgazzar)
Elly de la Cruz de los Rojos de Cincinnati batea un jonrón ante los Rockies de Colorado, el martes 28 de abril de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Kareem Elgazzar) AP

De La Cruz añadió par de sencillos productores y los Rojos se pusieron arriba 4-1 en la tercera entrada. De La Cruz conectó su décimo jonrón, el mayor total del equipo, en la octava después de un hit de Dane Myers, para poner a la ventaja 6-2. Terminó la noche de 4-3 con dos robos.

Burns (3-1) otorgó una base por bolas a Edouard Julien para abrir el juego y luego ponchó a los tres bateadores. Ponchó a TJ Rumfield tirándole para el tercer out y su ponche número 100 en 72 innings y dos tercios.

Burns igualó su máximo de la temporada con nueve ponches, al permitir dos carreras con siete hits y una base por bolas en seis entradas. Realizó 97 lanzamientos y salió después de ponchar a Kyle Karros con un out y corredores en segunda y tercera, y de retirar al venezolano Ezequiel Tovar con un elevado.

Los relevistas Graham Ashcraft, Tony Santillan y Brock Burke se encargaron de asegurar la victoria para Cincinnati.

Kyle Freeland (1-2) regresó de la lista de lesionados y dio base por bolas a Myers para iniciar su primera apertura desde el 7 de abril. Myers anotó con el sencillo de De La Cruz antes de que Steer conectara jonrón para una ventaja de 3-0. Los Rojos tienen marca de 13-1 cuando anotan primero.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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