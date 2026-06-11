De “cucarachas” a fuerza juvenil: partido viral en India inicia protestas a escala nacional

Compartir en:









Simpatizantes del Partido Janta de las Cucarachas con máscaras de esos insectos durante una protesta en Nueva Delhi, India, el sábado 6 de junio de 2026. (AP Foto/Manish Swarup) AP

El mitin en la Universidad Savitribai Phule Pune se celebró después de la primera gran protesta callejera del grupo en Nueva Delhi la semana pasada. Los participantes exigieron la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, por presuntas irregularidades en los exámenes y repetidas filtraciones de pruebas.

El fundador del CJP, Abhijeet Dipke, estratega de comunicación política y estudiante de la Universidad de Boston, habló a los simpatizantes y dijo que el jueves marcó el inicio de una campaña nacional más amplia. Anunció planes de protestas en otras ciudades y señaló que los seguidores regresarían a Nueva Delhi a finales de este mes si el ministro de Educación no dimitía.

“El gobierno no puede ignorar a la juventud”, declaró a los periodistas Dipke, quien regresó recientemente de Estados Unidos para encabezar la campaña.

El movimiento surgió en mayo, tras la indignación provocada por los comentarios del juez de la Corte Suprema Surya Kant, en los que comparó a algunos jóvenes desempleados con “cucarachas”. Los simpatizantes adoptaron el término como símbolo de resiliencia, lo que ayudó al grupo a reunir más de 22 millones de seguidores en Instagram.

Desde entonces, el mensaje del movimiento se ha ampliado para incluir preocupaciones sobre el desempleo, el aumento del costo de vida y la rendición de cuentas del gobierno.

El CJP mezcla humor autocrítico con crítica política. Los simpatizantes se autodefinen en broma como desempleados y crónicamente conectados, mientras que los videos y memes que se burlan del desempleo, la corrupción y la disfunción política han atraído millones de visualizaciones. Muchas cuentas parodia del CJP también han adoptado la cucaracha como símbolo político satírico.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

Compartir en:







