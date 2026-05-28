Davis Martin logra su 6ª victoria seguida y Medias Blancas vencen 6-2 a Mellizos

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El lanzador de los Medias Blancas de Chicago, Davis Martin, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el jueves 28 de mayo de 2026, en Chicago. (Foto AP/Matt Marton) AP

Tristan Peters conectó tres hits por los Medias Blancas, que ganaron tres de cuatro a los Mellizos y han triunfado en 12 de sus últimos 18 juegos.

Martin (8-1) ponchó a cinco y dio dos bases por bolas para convertirse en el primer lanzador de los Medias Blancas en ganar ocho de sus primeras 11 aperturas desde Lucas Giolito en 2019, y el primero en encadenar seis decisiones ganadas desde Lance Lynn en 2021.

Los Medias Blancas anotaron sus primeras cinco carreras con dos outs, abriendo el marcador en la parte baja de la primera cuando el cubano Miguel Vargas anotó gracias a un sencillo de dos outs de Colson Montgomery.

Woods Richardson, obligado a un regreso inesperado a la rotación cuando el abridor cubano programado Kendry Rojas fue descartado a última hora por molestias en la parte posterior del codo, permitió cinco carreras con cinco hits en 2 2/3 entradas.

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FUENTE: AP

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