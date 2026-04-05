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Davis Martin lanza y Medias Blancas vencen 3-0 sobre los Azulejos en barrida de 3 juegos

CHICAGO (AP) — Davis Martin lanzó seis entradas permitiendo cuatro hits para guiar a los Medias Blancas de Chicago a una victoria de 3-0 sobre Toronto el domingo, para su primera barrida de tres juegos sobre los Azulejos en 10 años.

Davis Martin, lanzador abridor de los Medias Blancas de Chicago, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Azulejos de Toronto, el domingo 5 de abril de 2026, en Chicago. (Foto AP/Paul Beaty)
Davis Martin, lanzador abridor de los Medias Blancas de Chicago, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Azulejos de Toronto, el domingo 5 de abril de 2026, en Chicago. (Foto AP/Paul Beaty) AP

El cubano Miguel Vargas conectó un triple productor de una carrera, y el venezolano Lenyn Sosa y Austin Hays impulsaron una carrera cada uno, mientras los Medias Blancas comenzaron 3-0 en casa por primera vez desde 2004. El venezolano Luisangel Acuña consiguió dos hits por Chicago (4-5), que barrió por última vez a los Azulejos en abril de 2016 en Toronto.

Martin (2-0) ponchó a seis y dio dos bases por bolas en su segunda apertura consecutiva de gran nivel. Chris Murphy, el tercer relevista de Chicago, sorteó una base por bolas en la novena para apuntarse su primer salvamento de esta temporada y el segundo de su carrera.

Eric Lauer (1-1) lanzó las primeras dos entradas por Toronto, permitiendo dos carreras y tres hits, además de otorgar tres bases por bolas. Luego vinieron tres relevistas.

El receptor mexicano de Toronto Brandon Valenzuela conectó un sencillo en el primer turno al bate de su debut en las Grandes Ligas. Fue ascendido el sábado desde Triple-A Buffalo después de que Alejandro Kirk se lesionara.

Por los Azulejos, el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. de 3-1.

Por los Medias Blancas, el cubano Edgar Quero de 2-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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