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Daniel Muñoz anota y Colombia vence 1-0 al Congo para avanzar a octavos en el Mundial

GUADALAJARA, México (AP) — Colombia se topó repetidamente con la férrea defensa del Congo pero terminó vulnerándola para evitar otra sorpresa por parte de la nación africana, a la que superó el martes por 1-0 para sellar su pasaje a la fase de eliminación directa del Mundial.

Daniel Muñoz, de la selección de Colombia, festeja tras anotar ante Congo en un duelo del Mundial disputado el martes 23 de junio de 2026 en Guadalajara (AP Foto/Ricardo Mazalan)
Daniel Muñoz, de la selección de Colombia, festeja tras anotar ante Congo en un duelo del Mundial disputado el martes 23 de junio de 2026 en Guadalajara (AP Foto/Ricardo Mazalan) AP

Daniel Muñoz anotó a los 76 minutos, cuando la selección cafetera estaba ya exasperada por una gran actuación del portero congoleño Lionel Mpasi, quien tuvo cinco intervenciones sobresalientes en los primeros 20 minutos.

Mpasi no tuvo ninguna oportunidad de detener el zurdazo de Muñoz desde fuera del área, que rebotó en un zaguero, cambiando su trayectoria. Logró así su segundo tanto en el certamen.

Congo debutó en su primer Mundial en 52 años el jueves pasado, con un empate 1-1 contra Cristiano Ronaldo y Portugal.

Colombia suma ahora seis puntos en dos partidos del Grupo K, dos más que Portugal y cinco más que Congo. El conjunto de Cristiano goleó a Uzbekistán por 5-0 con dos goles de su astro el martes en Houston.

Colombia necesita un empate contra Portugal el sábado para ganar el grupo. Ese resultado también bastaría para clasificar a Portugal a la siguiente ronda.

Colombia ocupa el undécimo puesto del ranking mundial, el tercero mejor entre los equipos sudamericanos, sólo por detrás de Brasil y Argentina.

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