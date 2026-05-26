Daniel Harding, director británico y piloto, sucederá a Dudamel en la Filarmónica de LA

Esta imagen, difundida por la Filarmónica de Los Ángeles, muestra a Daniel Harding dirigiendo a la orquesta en el Hollywood Bowl de Los Ángeles el 19 de agosto de 2025. (Elizabeth Asher/Los Angeles Philharmonic via AP) AP

Harding, de 50 años y conocido sobre todo por su trabajo con orquestas europeas, aceptó un contrato de seis años que comenzará con la temporada 2027-28, anunció la LA Phil el martes. Su primer nombramiento por parte de una orquesta estadounidense es con el conjunto que lo contrató para su debut profesional en Estados Unidos en 1997.

Harding comentó en una entrevista telefónica desde su casa en París: “No podría haber llegado ni un día antes. Me alegra mucho que no haya llegado ni un día después. El momento perfecto, el instante adecuado, y aquí vamos”.

Harding dirigirá ocho semanas en su primera temporada y luego ampliará su compromiso a 12 semanas anuales. También está en su segunda temporada de un contrato de cinco años como director musical de la Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, de Italia.

Kim Noltemy, quien se convirtió en presidenta y directora ejecutiva de la LA Phil en 2024, llegó a un acuerdo con Harding durante una cena en el Portrait Hotel de Roma, con vista a la Trinità dei Monti.

“Es un músico increíble y un líder inspirador, un educador entregado", dijo Noltemy. "Tiene una perspectiva global. Está comprometido a trabajar con los estudiantes. Así que reúne todas las piezas distintas que realmente esperamos encontrar en una sola persona”.

Harding se ha interesado por la aviación desde joven y comenzó a pilotar en 2014. Se incorporó a Air France en 2021 y vuela Airbus A320 en Europa y el norte de África. Espera convertirse en primer oficial en un Boeing 777 o un Airbus A350, aviones de fuselaje ancho que cruzan el Atlántico.

“Es absolutamente lo más lógico que, en algún momento durante mis primeros años en mi cargo en Los Ángeles, también empiece a venir a Los Ángeles con mi otro uniforme puesto”, señaló Harding.

El director Simon Rattle, uno de sus primeros mentores, dijo que Harding es inquieto y que “necesita algo que hacer con el segundo cerebro”.

Deborah Borda, quien encabezó la LA Phil de 1999 a 2017, dijo que el segundo trabajo de Harding le da “una visión fascinante del mundo”.

“Habló de cómo tenía que estudiar, de cuánto era técnico, de cuánto placer obtenía al concentrarse en eso en lugar de hacerlo solo en la música”, dijo Borda.

La relación con una orquesta estadounidense tomó tiempo

Harding dirigió por primera vez a la LA Phil en el Festival de Música de Ojai en junio de 1997. También ha actuado con la Orquesta Sinfónica de Chicago, la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de Boston, la Sinfónica de San Francisco y la Orquesta de Cleveland.

Harding se forjó una reputación como director que irritaba a algunas orquestas de Estados Unidos por hablar demasiado.

“Como Daniel es impaciente y rápido por naturaleza, eso puede ser más difícil. Tiene mucha conciencia de sí mismo y se dio cuenta de que muchas de las cosas que no estaban saliendo bien se debían a que no podía mostrarlas físicamente de la mejor forma”.

La manera de Harding provenía de una necesidad de demostrar su valía.

“Quería que los músicos entendieran que yo no estaba allí solo para beneficiarme de su experiencia, que había hecho mi trabajo, que me había preparado, que tenía una opinión. Y si hablaba demasiado, no era porque creyera saber más que ellos; era porque quería que supieran que estaba intentando ganarme mi lugar estando allí”, dijo Harding.

Harding contrató al reconocido entrenador de directores Mark Stringer para trabajar con él.

Los inicios de Harding y sus influencias

Trompetista de niño, el gran salto de Harding llegó cuando tenía 15 años y un profesor de la Chetham’s School of Music envió una grabación suya interpretando “Pierrot Lunaire”, de Schoenberg, a Rattle, director principal de la City of Birmingham Symphony Orchestra.

“Cuando dejó la escuela antes de tiempo y era un año demasiado joven para ir a Cambridge, básicamente sus padres nos lo entregaron, así que vivió entrando y saliendo de nuestra casa durante ese año”, recordó Rattle.

Harding se convirtió en asistente de Rattle en 1994; luego fue contratado como asistente de Claudio Abbado y debutó con la Filarmónica de Berlín en 1996. Ganó notoriedad cuando dirigió “Don Giovanni”, de Mozart, en una producción de Peter Brook en 1998 en el Festival de Aix-en-Provence, en Francia.

Otros nombramientos musicales destacados de Harding incluyen haber sido director musical de la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, director principal de la Sinfónica de Trondheim, en Noruega, de la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca y de la Orchestre de Paris.

Dudamel transformó a LA Phil durante un periodo que comenzó en 2009 y termina este verano, cuando se marche para convertirse en director musical de la Filarmónica de Nueva York. Los Ángeles está adoptando un modelo inusual de liderazgo musical que incluye a Dudamel como laureado artístico y cultural con un compromiso anual de, en su mayoría, cuatro semanas; al director creativo Esa-Pekka Salonen (seis semanas) y a la directora residente Anna Handler (tres semanas).

“Es un trayecto largo”, dijo Harding sobre su nuevo trabajo. “Pero tengo una relación particularmente despreocupada con los aviones, así que eso no me molesta”.

FUENTE: AP