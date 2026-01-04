americateve

Daniel Carlson anota gol de campo de 60 yardas y da triunfo a Raiders 14-12 sobre Chiefs

LAS VEGAS (AP) — Daniel Carlson, quien tiene opción a convertirse en agente libre, podría haberse ganado un contrato ya sea con los Raiders o con otro equipo de la NFL.

Daniel Carlson (8), de los Raiders de Las Vegas, es felicitado por sus compañeros de equipo después de acertar un gol de campo de 60 tardas en los últimos segundos del partido de la NFL en contra de los Chiefs de Kansas City, el domingo 4 de enero de 2026, en Las Vegas. (AP Foto/John Locher)
Acertó un gol de campo de 60 yardas, el más largo de su carrera, con ocho segundos restantes para darle a Las Vegas una victoria de 14-12 sobre los Chiefs de Kansas City el domingo y poner fin a la racha de diez derrotas consecutivas de los Raiders. Su anterior récord era de 57 yardas.

Carlson y Harrison Butker de Kansas City hicieron cada uno cuatro goles de campo, con Butker anotando uno de 41 yardas con 1:01 restante para darle a los Chiefs una efímera ventaja de 12-11.

"Para todos los chicos en el vestuario, ha sido una temporada difícil", dijo Carlson. "No hay forma de evitar eso, pero terminar así, creo que fue realmente genial enviar a todos a la temporada baja con una buena nota".

Esta fue la primera victoria de los Raiders (3-14) sobre los Chiefs (6-11) en el Allegiant Stadium. Las Vegas también puso fin a su racha de 11 derrotas contra oponentes de la División Oeste de la Conferencia Americana.

Los Chiefs, que habían ganado los cinco encuentros anteriores en Las Vegas, perdieron su sexto juego consecutivo y octavo en diez.

Ashton Jeanty de Las Vegas corrió para 87 yardas, dándole 975 en la temporada, lo que lo coloca segundo entre los novatos de los Raiders detrás de las 1.150 yardas que Josh Jacobs logró en 2019. Las 1.321 yardas desde la línea de golpeo de Jeanty rompieron el récord de novato del club establecido por Jacobs (1.316).

"Pensé que tuvo un gran año", dijo el entrenador de los Raiders, Pete Carroll, sobre la sexta selección del draft del año pasado. "Creo que maximizó las oportunidades que tuvo. Se destacó de muchas maneras. Te muestra no solo la dureza, sino también la resistencia".

Gran parte del interés sobre el resultado se eliminó antes del inicio cuando los Giants de Nueva York derrotaron 34-17 a los Cowboys de Dallas, garantizando a los Raiders la primera selección en el draft de la NFL de este año. Una derrota de los Giants habría significado que Las Vegas obtendría esa selección solo con una derrota ante los Chiefs.

Menos seguro es el futuro de Carroll. Fue contratado hace aproximadamente un año con la esperanza de que su pedigrí de campeonato de un título de Super Bowl en Seattle y dos campeonatos universitarios en el sur de California se tradujera en Las Vegas. No hubo indicios inmediatos de si regresaría, pero la típica conferencia de prensa del día después del entrenador no estaba en el calendario de medios del club.

Carroll fue reservado sobre su futuro, solo dijo que le gustaría regresar y desmintió informes sobre un posible retiro.

Este también podría haber sido el último juego para Travis Kelce de Kansas City. El jugador de 36 años, que se convirtió en el tercer ala cerrada en alcanzar las 13.000 yardas en su carrera, no ha dicho si se retirará después de jugar las 13 temporadas en Kansas City.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

