Dan de alta en Kenia a 5 pacientes de ébola tras pruebas negativas; 2 siguen hospitalizados

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Trabajadores y funcionarios sanitarios caminan fuera del centro de aislamiento para el ébola en el Hospital de Nairobi, Kenia, el miércoles 7 de octubre de 2026. (AP Foto/Andrew Kasuku) AP

El Ministerio de Salud informó que los cinco pacientes se habían recuperado y fueron dados de alta tras obtener resultados negativos. También anunció la liberación de 46 personas identificadas como contactos del primer paciente de ébola y puestas en cuarentena durante 21 días.

Otros 20 contactos fueron liberados la semana pasada, mientras que se espera que el último grupo de 52 personas complete la cuarentena y sea liberado la próxima semana.

El brote, que comenzó en mayo en la República Democrática del Congo, ha cobrado más de 5.000 vidas, con más de 10.000 casos reportados, lo que lo convierte en uno de los peores brotes de esa enfermedad jamás registrados.

Kenia registró su primer caso el 6 de octubre, después de que un hombre que había viajado desde el Congo a través de Uganda diera positivo en la prueba del virus. Murió horas después en el Hospital de Nairobi.

Las autoridades sanitarias identificaron a 135 contactos vinculados al primer paciente, ocho de los cuales posteriormente dieron positivo para ébola. Uno de los ocho pacientes murió, lo que elevó el número total de fallecidos a dos.

El Ministerio de Salud indicó el martes que, aunque no se habían registrado nuevas infecciones en las dos semanas anteriores, el país se mantenía en máxima alerta.

El ministerio instó al público a mantenerse vigilante y advirtió que el brote no se declarará terminado hasta que se haya completado el conteo recomendado de 42 días tras la recuperación del último paciente. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP