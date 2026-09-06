Dan 13 años de cárcel en Ecuador a red financiera ilegal del grupo disidente Comandos de la Frontera

El tribunal penal declaró autores directos del delito a Roberto Carlos Álvarez, alias “Gerente” , quien fue extraditado a finales del año pasado desde Arabia Saudí y es considerado líder de la organización, y a otras 13 personas, señaló un reporte de la institución en la red social X.

Los demás involucrados recibieron 10 años de cárcel, y se dispuso la “multa, clausura, disolución y decomiso” de cinco empresas que formaron parte de la estructura, añadió el Ministerio Público.

El caso, denominado “Comandos de la Frontera”, se originó en 2024 tras las alertas emitidas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la Fiscalía sobre operaciones bancarias “atípicas”.

Los “ Comandos de la Frontera” están integrados por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no se acogieron al acuerdo con el Estado colombiano hace una década. Operan en los departamentos sureños de Putumayo y Nariño en actividades de narcotráfico y minería ilegal, en asociación con grupos delincuenciales del lado ecuatoriano, según las autoridades.

De acuerdo con la tesis fiscal, la red delictiva funcionaba como brazo operativo y financiero de la organización armada ilegal colombiana y lavó más de 397 millones de dólares provenientes del narcotráfico, ingresándolos al sistema financiero formal entre 2015 y 2025.

La sentencia ratificó las pruebas periciales presentadas por la Fiscalía, las cuales determinaron las millonarias inversiones con recursos ilícitos en bienes raíces, enseres, vehículos y ganado.

Las autoridades ecuatorianas también acusan a “Gerente” de comandar un letal ataque con explosivos en mayo de 2025 a una patrulla que realizaba un operativo contra la minería ilegal en una zona selvática. Once militares murieron.

El cabecilla aún tiene pendientes otros procesos por crimen organizado, tráfico de drogas y armas, según el portal de consultas del sistema judicial ecuatoriano.

Ecuador y Colombia comparten una frontera de unos 600 kilómetros (372 millas), en cuya franja operan grupos armados que se dedican a actividades ilegales.

FUENTE: AP