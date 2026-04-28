Damon Jones primero en declararse culpable en caso de apuestas en Estados Unidos

Jones, de 49 años, se declaró culpable de un único cargo de conspiración para cometer fraude electrónico durante la primera de dos audiencias consecutivas de cambio de declaración de culpabilidad en un tribunal federal de Brooklyn. Las directrices de sentencia contemplan un castigo de 21 a 27 meses de prisión, y Jones también aceptó entregar 35.000 dólares. Su sentencia quedó fijada para el 6 de enero de 2027 ante la jueza LaShann DeArcy Hall.

Al leer ante el tribunal una declaración preparada, reconoció que conspiró con otras personas para defraudar a empresas de apuestas deportivas mediante “información privilegiada que obtuve como resultado de mis relaciones como exjugador”.

“Me gustaría disculparme sinceramente ante el tribunal, mi familia, mis colegas y también la Asociación Nacional de Baloncesto”, expresó.

Indicó que el objetivo de la conspiración, que se extendió de diciembre de 2022 a marzo de 2024, era usar su conocimiento interno —que, según los fiscales, incluía información no pública sobre lesiones de estrellas de la NBA— para ganar dinero con las casas de apuestas.

Reconoció que sus acciones violaron el código de conducta de la NBA y también los términos de servicio de los sitios web de apuestas deportivas.

Según documentos judiciales, Jones fue acusado en casos separados de beneficiarse de partidas de póker amañadas y de proporcionar a apostadores deportivos información no pública sobre lesiones de las estrellas LeBron James y Anthony Davis.

Ninguno de los otros acusados ha mostrado disposición a declararse culpable. Los fiscales señalaron el lunes que buscaban cargos adicionales contra el exescolta del Heat de Miami Terry Rozier, un coacusado en el caso de apuestas.

El abogado de Jones, Kenneth Montgomery, declinó hacer comentarios antes de las audiencias del martes.

Jones fue arrestado en octubre junto con Rozier, el entrenador de los Trail Blazers de Portland y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Chauncey Billups, y otras personas, incluido un apostador deportivo acusado de sacar provecho de información sobre lesiones.

Jones fue una de tres personas acusadas tanto en el esquema de póker como en el de apuestas deportivas.

Originario de Galveston, Texas, Jones ganó más de 20 millones de dólares jugando para 10 equipos en 11 temporadas de 1999 a 2009. Él y James jugaron juntos en Cleveland de 2005 a 2008, y Jones se desempeñó como entrenador asistente no oficial de los Los Angeles Lakers de James durante la temporada 2022-2023.

Los fiscales afirman que Jones vendió o intentó vender a apostadores información no pública de que James y Anthony Davis estaban lesionados y que o bien no jugarían o jugarían menos minutos en determinados partidos.

En el esquema de póker, los fiscales sostienen que Jones estuvo entre los exjugadores de la NBA utilizados para atraer a apostadores desprevenidos a partidas de póker que estaban amañadas mediante máquinas de barajado alteradas, cámaras ocultas, gafas de sol especiales e incluso equipos de rayos X incorporados en la mesa.

Según la acusación formal, a Jones le pagaron 2.500 dólares por una partida en los Hamptons en la que se le indicó que hiciera trampa prestando mucha atención a otras personas involucradas en el esquema. En caso de duda, los fiscales dijeron que a Jones se le indicó que se retirara de la mano.

En respuesta, según los fiscales, Jones envió un mensaje de texto: “¡¡Ustedes saben que yo sé lo que estoy haciendo!!”.

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FUENTE: AP