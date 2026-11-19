El base de los Trail Blazers de Portland Damian Lillard observa antes de lanzar el balón en el encuentro ante los Timberwolves de Minnesota el lunes 16 de noviembre del 2026. (AP Foto/Ellen Schmidt) AP

Lillard ya acompañó a los Trail Blazers de Portland a Milwaukee la temporada pasada mientras se recuperaba de una rotura del tendón de Aquiles. Aunque Lillard no jugó en la victoria de los Trail Blazers por 115-103 aquella noche, los Bucks proyectaron un video de homenaje para él antes del partido.

“Creo que el hecho de que estuve aquí el año pasado cuando jugamos le quita esa sensación de volver por primera vez”, comentó Lillard durante el entrenamiento de tiro de los Blazers previo al partido del jueves por la noche contra los Bucks.

Esto marcará la segunda noche consecutiva en la que los Bucks enfrentan a una de sus antiguas superestrellas. Milwaukee perdió el miércoles 137-130 en Miami, cuando el dos veces MVP Giannis Antetokounmpo anotó 27 puntos, capturó 14 rebotes y repartió nueve asistencias al enfrentar a su exequipo por primera vez desde que fue traspasado al Heat el verano pasado.

Los Bucks adquirieron a Lillard en septiembre de 2023 después de que el escolta, elegido siete veces All-NBA, solicitó ese verano un traspaso desde Portland. Los Bucks creían que emparejar a Antetokounmpo y Lillard les permitiría competir por múltiples títulos.

Milwaukee perdió ante Indiana en la primera ronda de los playoffs en cada una de las dos temporadas de Lillard con los Bucks, ya que las lesiones impidieron que las dos superestrellas jugaran juntas por largos periodos.

“Pensé que fue una experiencia necesaria”, manifestó Lillard. “Hice muy buenos amigos, me crucé con buenas personas. Fue una experiencia que necesitaba. Ganamos muchos partidos. Simplemente no tuvimos una racha con salud”.

Antetokounmpo se perdió la postemporada de Milwaukee en 2024 mientras se recuperaba de una distensión en la pantorrilla. Lillard se perdió los últimos 14 partidos de temporada regular de los Bucks en 2024-25 debido a una trombosis venosa profunda en la pantorrilla derecha, regresó para el Juego 2 de los playoffs y luego se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda en el Juego 4.

Lillard afirma que no se arrepiente de haber vuelto para la postemporada de ese año.

“Me veo como un guerrero”, señaló Lillard. “Si estoy lo suficientemente bien como para jugar, voy a jugar. Si mi mente está en ello, voy a estar en ello. Eso fue lo que hice. Terminó como terminó, y está bien”.

Lillard no jugó toda la campaña 2025-26 y en lugar de mantenerlo en su plantilla, los Bucks tomaron la sorprendente decisión de dejarlo en libertad, aunque le quedaban 112,6 millones de dólares en su contrato. Los Bucks acordaron prorratear esos pagos durante los próximos cinco años.

Lillard entiende el motivo detrás de la decisión de los Bucks. La medida le dio a los Bucks flexibilidad en la nómina para fichar al pívot Myles Turner.

“Fue bastante simple”, explicó Lillard, quien regresó a Portland en el verano de 2025 con un contrato de tres años y 42 millones de dólares. “Yo estaba lesionado. No iba a estar disponible para jugar la temporada pasada. El equipo estaba enfocado en traer a alguien aquí a quien pudieran emparejar con Giannis para que siguieran siendo un equipo competitivo, que es el lado empresarial de esto”.

Los Bucks han sufrido esta temporada sin el poder estelar que Lillard y Antetokounmpo aportaban a la plantilla. Milwaukee llegó al partido del jueves con marca de 1-14, el peor inicio en la historia de la franquicia. Los únicos Bucks que quedan de la etapa de Lillard en Milwaukee son AJ Green, Kyle Kuzma, Ryan Rollins, Jericho Sims, Gary Trent Jr. y Pete Nance.

Mientras tanto, Lillard se ha recuperado de su lesión para promediar 20,1 puntos por partido a los 36 años, ayudando a Portland a ganar nueve de sus primeros 14 encuentros. Forma parte de una línea de guardias que también incluye a Jrue Holiday, quien jugó en el equipo campeón de los Bucks en 2021 antes de ser incluido en el traspaso que llevó a Lillard a Milwaukee.

“Creo que lo que más contento me tiene o lo que más me entusiasma es que sé que no he vuelto por completo, del todo conectado”, expresó Lillard. “He podido ser tan productivo como lo he sido sin haber recuperado totalmente la forma. Sé que viene más”.

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FUENTE: AP