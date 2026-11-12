Daddy Yankee: “El talento te abre la puerta, pero el carácter te mantiene adentro del juego”

Daddy Yankee, honrado como Persona del Año, aparece en el escenario durante la 27.ª gala de la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

“No es lo mismo ver el huracán a estar en el ojo del huracán”, dijo Yankee el miércoles por la noche tras el homenaje del que participaron artistas como J Balvin, Oscar D’León, Natalia Jiménez y Anthony Ramos. “Jamás en mi vida había sentido una emoción tan grande como la que sentí hoy”.

Yankee, quien ha sido galardonado con siete Latin Grammy, dijo que al ver a esos artistas interpretar algunos de sus temas como “Gasolina”, “Despacito” y “Lo que pasó pasó”, no podía creer todo lo que había construido. "Me recordó algo bien importante, que esas canciones no son mías, son de la gente”, señaló.

Yankee, cuyo nombre verdadero es Ramón Luis Ayala Rodríguez y es apodado Raymond por sus seres queridos, es el primer artista urbano latino en ser nombrado Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación. Recordó que la música urbana nació en la contracultura, en casetes grabados en fiestas callejeras conocidas como marquesinas.

“La confiscaban, la censuraban, decían que éramos unos criminales”, dijo. “Y aquí estamos ahora, dando hits en las grandes ligas de los (Latin) Grammy”.

La celebración para Yankee fue un preámbulo de los Latin Grammy que se entregarán el jueves por la noche en Las Vegas y estuvo cargada de emoción.

“Gasolina” corrió a cargo de Tito el Bambino, Feid, Jowell & Randy y Trueno. La estrella dominicana Milly Quezada y el músico cristiano Alex Zurdo rindieron una versión tropical de “Bonita”.

Los astros españoles Jiménez y Pablo Alborán interpretaron en balada pop “De vuelta pa’ la vuelta”, lanzada originalmente como salsa por Marc Anthony y Yankee y Gente de Zona “Sabor a Melao”, interpretada originalmente por Yankee y el salsero Andy Montañez.

Jorge Drexler, DJ Playero, Reik, Luísa Sonza, Rawayana, Kapo, Lenny Tavarez, Justin Quiles, Pedro Capó, Elena Rose, Shelia E. y Dante Spinetta también participaron en el homenaje al músico puertorriqueño.

Tito Nieves y Sergio George al piano interpretaron un popurrí con temas como "¿Qué Tengo Que Hacer?”, al que se unió Oscar D’León para su clásica “Llorarás”, tras lo cual llegó la cantante argentina Nathy Peluso para una rendición de “Despacito” en salsa.

Nieves rompió el protocolo y bajó del escenario a saludar a Yankee tras su interpretación. D’León lo siguió y se dijo honrado de poder conocer a Yankee y estrechar su mano por primera vez. La tercera fue Peluso, quien se despidió vitoreando a la salsa.

También hubo felicitaciones de artistas del mundo anglo. Sugar Hill Gang interpretó en vivo su clásico “Rapper’s Delight” tras un video en el que explicaban la forma en la que Daddy Yankee hizo explotar la música urbana latina inspirado por el rap de agrupaciones como ellos. Lil Jon, Fergie, Play-N-Skills, Steve Aoki, Black Eyed Peas y Ed Sheeran enviaron sus felicitaciones por video.

Ryan Castro, Feid, J Noa, Paulo Londra y Trueno cantaron “Rompe”, “Talento de Barrio” y “Somos de Calle” en un popurrí.

Hacia el final, J Balvin, LL Cool J y el director ejecutivo de La Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, entregaron a Yankee el premio de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación 2026.

“No solo llevaste el reggaetón a todo el mundo, sino que cambiaste el sonido de la música latina”, dijo Abud, quien habló en inglés y español. “Abriendo puertas a toda una generación de artistas y demostrando que nuestra música podía cruzar cualquier frontera, cualquier mercado y cualquier idioma; el impacto de lo que creaste puede percibirse hoy en todo el mundo”.

El premio reconoce a músicos por sus logros artísticos, así como por sus esfuerzos humanitarios. Yankee se suma a una lista que incluye a Carlos Santana, Gloria Estefan, Ricky Martin, Shakira y Raphael, entre otros.

Daddy Yankee compartió conocimiento

Yankee, quien fue anunciado esta semana como uno de los artistas que se presentarán en el festival Coachella 2027, lució un saco de inspiración asiática con cuello mao y botones pankou, un guante negro en su mano derecha y sus característicos lentes de sol.

No se pudo contener y coreó muchos de sus temas mientras otros los interpretaban sonriente desde su mesa y acompañado por su familia. Pero cuando llegó el momento de dar su discurso de aceptación, habló con profundidad sobre su vida y su perspectiva de la música.

“Les comparto tres cosas que me costó años aprender”, dijo Yankee en su discurso de agradecimiento. “El talento te abre la puerta, pero el carácter es lo que te mantiene adentro del juego. Número dos: el que no sabe servir, no sabe liderar. Y una tercera, y muy importante, cuida tu alma, porque de nada le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma”.

Salud mental y religión

Yankee, quien en los años más recientes ha realizado música orientada a la reflexión espiritual, abordó la importancia de la salud mental. En su caso, dijo que la encontró en su fe cristiana y que por muchos años tuvo todo lo que supuestamente lo haría feliz, llenaba estadios, tenía premios, dinero, éxito; y aun así se sentía vacío.

“Aprendí que la fe no siempre te saca de la tormenta, te sostiene dentro de ella”, dijo. “Hoy no estoy aquí porque sea fuerte, estoy aquí porque Dios es fiel”.

Juan Luis Guerra, quien también es un músico reconocido y muy creyente, envió sus felicitaciones por video.

Inteligencia artificial

J Balvin, quien cantó “Tu Príncipe” en la gala, y Yankee abordaron en sus discursos inquietudes que la inteligencia artificial ha generado en el ámbito creativo. Balvin dijo que él mismo lo había escrito porque la inteligencia artificial no podía haberlo hecho tan bien.

“Gracias infinitas por cambiarnos la vida a todos los que estamos aquí que representan el género urbano”, dijo Balvin a su amigo. Yankee por su parte señaló que “la música no se rige por códigos”.

“El algoritmo no puede dictar el destino de nuestra cultura”, señaló. “Las plataformas digitales tienen que ser aliadas del arte y no prisioneras de la métrica. Necesitamos volver a hacer de este mercado un negocio verdaderamente rentable para el artista, donde la tecnología amplifique al creador, no el creador a la tecnología”.

Labor humanitaria

El premio a la Persona del Año se suele entregar a músicos que, además de una carrera destacada, dedican buena parte de sus esfuerzos a labores humanitarias.

En su caso, Yankee ha apoyado programas sociales y educativos a través de su fundación Grand Daddy con impacto en comunidades vulnerables. También ha invertido en el deporte, apoyando a equipos como los Cangrejeros de Santurce y la escuela de baloncesto NBA Basketball School en Puerto Rico.

Yankee recordó que pensaba dedicarse al béisbol, pero una bala perdida lo llevó a la música a los 17 años, cuando quedó atrapado en medio de un tiroteo.

“Este servidor quizás pudo ser una estadística más de un joven que el sistema daba por perdido”, dijo. “Y se convirtió en un hombre nuevo, un artista, productor, empresario, altruista. Y por eso, con mi equipo de trabajo, asistimos a la comunidad a través de mi fundación”.

La base de su familia

El músico apodado “Big Boss” estuvo acompañado por dos de sus tres hijos: Yamilette y Jeremy.

“Ningún premio vale más que ser su papá, los amo muchísimo”, señaló.

También agradeció a su padre y a sus hermanos, pero sobre todo a su madre Rosa Rodríguez, apodada por el artista como Rosa Life, a quien le dedicó el premio y con quien desfiló por la alfombra roja

“Por enseñarme el trabajo, la resiliencia, la fe, la perseverancia”, dijo a su madre. Antes de agregar: “¡Gracias por enseñarme a cocinar!".

La noche cerró con la presentación de Daddy Yankee cantando sus temas “BOTZ”, “Sonríele” en versión merengue y “Lo que pasó, pasó”.

FUENTE: AP