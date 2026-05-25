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Curtis Mead pega dos de los seis jonrones de los Nacionales en triunfo 10-2 ante Guardianes

CLEVELAND (AP) — Curtis Mead conectó dos jonrones para su primer juego con múltiples cuadrangulares, Luis García Jr. se quedó a un triple de completar el ciclo y los Nacionales de Washington pegaron seis vuelacercas en una victoria por 10-2 sobre los Guardianes de Cleveland el lunes por la noche.

Curtis Mead, izquierda, de los Nacionales de Washington, corre las bases después de batear un jonrón de dos carreras ante Tanner Bibee, al fondo, abridor de los Guardianes de Cleveland, durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 25 de mayo de 2026, en Cleveland. (AP F oto/Phil Long)
Curtis Mead, izquierda, de los Nacionales de Washington, corre las bases después de batear un jonrón de dos carreras ante Tanner Bibee, al fondo, abridor de los Guardianes de Cleveland, durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 25 de mayo de 2026, en Cleveland. (AP F oto/Phil Long) AP

James Wood, Jacob Young y CJ Abrams se unieron a García y Mead con tablazos, mientras los Nacionales igualaron su mayor producción de jonrones de la temporada, establecida por primera vez en un triunfo 10-4 sobre Cincinnati el 12 de mayo.

Wood conectó un jonrón de 412 pies para abrir el juego en el sexto lanzamiento del partido, y Mead añadió el primero de su noche dos bateadores después, para darle a Washington una ventaja de 3-0 antes de que se registrara el primer out.

Young abrió la segunda entrada con un cuadrangular solitario y García agregó un jonrón de dos carreras con línea a la derecha que amplió la ventaja de Washington a 6-0.

PJ Poulin lanzó dos entradas como abridor de los Nacionales, al permitir dos hits y una carrera. Zack Littell (4-4) trabajó siete entradas como relevista y permitió cinco imparables y una carrera, con siete ponches.

Los Nationals anotaron siete carreras en las primeras tres entradas, con Abrams conectando un jonrón solitario para abrir la tercera.

Tanner Bibee (0-7) permitió ocho hits, siete carreras y cinco jonrones, mientras ponchaba a tres en tres entradas.

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