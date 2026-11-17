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Cade Cunningham, de los Pistons de Detroit, salta hacia la cesta frente a Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, en el pertido del marts 17 de noviembre de 2026 (AP Foto/Eric Gay) AP

Victor Wembanyama sumó 25 puntos y 18 rebotes por San Antonio, que no había perdido desde el 23 de octubre, cuando quedó con una marca de 0-2.

El escolta de los Spurs Dylan Harper terminó con 20 puntos, pero salió con 53 segundos por jugar después de que su pie izquierdo se le resbaló, lo que le provocó una caída. Se desconoce su estado.

Ausur Thompson terminó con 14 puntos, 12 asistencias, nueve rebotes y cinco robos para Detroit, que superó un inicio lento para ganar tras haber sido barrido por San Antonio la temporada pasada.

Detroit no contó con Jalen Duren (distensión en el isquiotibial derecho), Duncan Robinson (distensión en el cuádriceps izquierdo) ni Isaiah Joe (contusión en la cadera derecha).

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FUENTE: AP