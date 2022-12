Cubanos buscan adquirir platillos navideños pese a crisis

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

La escasez y la crisis económica no son nada nuevo en Cuba, pero Fajardo está entre muchos cubanos que hacen notar que este año es distinto debido a la enorme inflación y a una escasez que se agudiza.

Prevén más nieve en New York tras fuerte tormenta invernal

“Vamos a ver en los finales de mes qué se puede resolver para poder cocinar”, declaró. “Todo está muy caro… entonces uno va comprando poco a poco lo que puede. Y si no, no come nada”.