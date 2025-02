Yunior Morales celebra su residencia en EEUU: "Agradecido, feliz, emocionado..."

Morales dejó Cuba en 2023 y pasó por México antes de llegar a territorio estadounidense. En septiembre de ese año, mientras aguardaba su cita con CBP One, describió la situación en Tapachula, asegurando que la ciudad estaba "llena de cubanos" que esperaban con disciplina su turno para la entrevista migratoria. "La mayoría de los cubanos que se encuentran en Chiapas, Tapachula, no vienen a crear problemas, están concentrados en su aplicación de CBP One y cada día pedir su cita para la entrevista", señaló en aquel momento.