VIRAL:  padre desesperado graba desgarrador mensaje de despedida en el aeropuerto José Martí al ver partir a su hijo fuera de Cuba 

HASTA CUÁNDO VA ESTAR DESBARATÁNDOSE LA FAMILIA CUBANA POR UNA OBSOLETA IDEOLOGÍA QUE NOS TIENE PASANDO HAMBRE Y NECESIDADES.NO ME IMPORTA SI ME VIENEN A COGER PRESO O NO, PERO CON LÁGRIMAS EN LOS OJOS, LES MUESTRO ESTE VÍDEO, DONDE SE VA MI NIETO MAYOR DE MI CUBA QUERIDA, PORQUE AQUÍ NO EXISTE EL BIENESTAR AL QUE TODOS ASPIRAMOS.SE DESPIDIÓ DE MÍ AYER SIN DECIRME QUE SE IBA DEL PAÍS, PORQUE LE DIO LÁSTIMA DECÍRMELO POR EL DOLOR QUE ME CAUSARÍA, LA EDAD QUE TENGO Y LA GRAVE ENFERMEDAD QUE ME AQUEJA Y NO TUVO VALOR DE HACERLO.