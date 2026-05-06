Polémica en Holguín: madre cubana abandona casa donada y desata indignación en redes

Una donación solidaria terminó en escándalo
Una historia que comenzó como un gesto de solidaridad hacia una madre cubana y su hija enferma terminó convertida en una fuerte polémica en redes sociales y en la comunidad de Holguín.
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Una vivienda entregada por una campaña solidaria en Holguín fue abandonada horas después y el caso explotó en redes
Una historia que comenzó como un gesto de solidaridad hacia una madre cubana y su hija enferma terminó convertida en una fuerte polémica en redes sociales y en la comunidad de Holguín.
La beneficiaria de una vivienda donada mediante una campaña humanitaria abandonó la casa pocas horas después de recibirla, generando indignación entre activistas, vecinos y donantes.
El caso involucra a Griselda Tarrago Escobar y a su hija de seis años, quien enfrenta problemas de salud y, según los organizadores de la ayuda, llevaba meses sin acceso estable a medicamentos.
La iniciativa fue impulsada por el creador de contenido Héctor Lorenzo junto al proyecto humanitario “Mi Ciudad tiene un Principito”.
Gracias a donaciones ciudadanas, lograron recaudar más de 234,000 pesos cubanos para comprar una vivienda en Holguín.
Según la denuncia pública realizada por Lorenzo:
La beneficiaria decidió abandonar la vivienda poco después de recibirla
Alegó que quería regresar a su antigua comunidad
Se negó a trasladar parte de los recursos entregados
Los organizadores también aseguraron que existían preocupaciones sobre un posible intento de vender la propiedad.
El caso provocó una fuerte reacción en redes sociales.
Vecinos y colaboradores afirmaron sentirse:
Engañados
Utilizados
Frustrados tras la campaña solidaria
Los organizadores anunciaron que la vivienda permanecerá cerrada mientras evalúan entregarla a otra familia necesitada.
La polémica ocurre en medio de una profunda crisis de vivienda en Cuba, donde el déficit habitacional supera cientos de miles de hogares.
Ante la falta de respuesta estatal, proyectos independientes y campañas ciudadanas se han convertido en una alternativa para familias vulnerables.
La publicación del caso generó miles de comentarios y abrió un debate sobre:
El impacto de las campañas solidarias
El manejo de las donaciones
La desesperación social provocada por la crisis cubana
El caso continúa generando reacciones dentro y fuera de la isla.
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