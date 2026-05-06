Polémica en Holguín: madre cubana abandona casa donada y desata indignación en redes

Una historia que comenzó como un gesto de solidaridad hacia una madre cubana y su hija enferma terminó convertida en una fuerte polémica en redes sociales y en la comunidad de Holguín.

La beneficiaria de una vivienda donada mediante una campaña humanitaria abandonó la casa pocas horas después de recibirla, generando indignación entre activistas, vecinos y donantes.

El caso involucra a Griselda Tarrago Escobar y a su hija de seis años, quien enfrenta problemas de salud y, según los organizadores de la ayuda, llevaba meses sin acceso estable a medicamentos.

La iniciativa fue impulsada por el creador de contenido Héctor Lorenzo junto al proyecto humanitario “Mi Ciudad tiene un Principito”.

Gracias a donaciones ciudadanas, lograron recaudar más de 234,000 pesos cubanos para comprar una vivienda en Holguín.

La casa fue abandonada en menos de 24 horas

Según la denuncia pública realizada por Lorenzo:

La beneficiaria decidió abandonar la vivienda poco después de recibirla

Alegó que quería regresar a su antigua comunidad

Se negó a trasladar parte de los recursos entregados

Los organizadores también aseguraron que existían preocupaciones sobre un posible intento de vender la propiedad.

Crece la indignación entre donantes y vecinos

El caso provocó una fuerte reacción en redes sociales.

Vecinos y colaboradores afirmaron sentirse:

Engañados

Utilizados

Frustrados tras la campaña solidaria

Los organizadores anunciaron que la vivienda permanecerá cerrada mientras evalúan entregarla a otra familia necesitada.

La crisis habitacional golpea a Cuba

La polémica ocurre en medio de una profunda crisis de vivienda en Cuba, donde el déficit habitacional supera cientos de miles de hogares.

Ante la falta de respuesta estatal, proyectos independientes y campañas ciudadanas se han convertido en una alternativa para familias vulnerables.

Solidaridad, frustración y debate en redes

La publicación del caso generó miles de comentarios y abrió un debate sobre:

El impacto de las campañas solidarias

El manejo de las donaciones

La desesperación social provocada por la crisis cubana

El caso continúa generando reacciones dentro y fuera de la isla.