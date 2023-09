VIDEO: Herido un integrante del dúo Charly y Johayron tras ser agredidos en Las Tunas

La publicación hecha por el grupo detalló los antecedentes de los sucesos: "¡Pa' que dar explicaciones de algo que no tiene sentido! Nosotros nos equivocaremos mucho, pero nunca le haríamos daño a nadie. Desde las 10:00PM estábamos en Las Tunas, armamos todos nuestros equipos debidamente. El que recaudó las entradas y organizó todo el concierto acá, se escapó y no apareció nunca. Nuestros representantes nos dieron la indicación de esperar un poco o también la opción de cancelar el concierto. Nosotros, Charly y Johayron, por encima de nuestros representantes, decidimos ir al concierto pues las personas que asistieron no tenían culpa y no queríamos cometer errores".