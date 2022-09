Un teléfono celular fabricado en Cuba costará tres salarios de un médico especialista

https://twitter.com/ZonaDigitalCuba/status/1570553358322372609 A partir del 19 de septiembre, @GedemeG pondrá en funcionamiento su tienda virtual @ENZONA_BX.

La recepción de productos será en:

Callejón de Andrade y Prensa Latina km 1 ½, Toledo, Marianao, La Habana.



NO TIENEN ENVÍO A PROVINCIAS. pic.twitter.com/Gi8oKZUdJX — Zona Digital (@ZonaDigitalCuba) September 15, 2022

Costará unos 133 dólares al cambio oficial establecido por el Gobierno. Para adquirirlo, un médico especialista necesitaría emplear su salario de tres meses y durante ese tiempo olvidarse de comer y cubrir sus necesidades. Un médico especializado gana en Cuba unos 5.500 pesos mensuales.

De acuerdo a la información ofrecida en Twitter, los interesados en adquirir el artículo deberán realizar el pago de manera virtual a través de la plataforma digital EnZona. La recogida del producto será presencial, no se harán entregas a domicilio ni envíos a otras provincias.

La publicación en Twitter no informa cuál será el tiempo de garantía de esos artículos ni si esta cubrirá solo reparaciones y cambios, en caso de rotura, o si también se admitirán devoluciones.

GEDEME había anunciado la "entrada casi en la etapa final de desarrollo" del primer prototipo de teléfono celular cubano, con "una arquitectura pensada para las condiciones" de la Isla, en mayo de 2021, en medio de la crónica escasez de alimentos y medicinas que ya padecía el país.

En aquel momento, ante el anuncio realizado en Twitter, varios usuarios pidieron que se vendiera en moneda nacional y no en dólares.

Por ejemplo, en la tienda Carlos III, en La Habana, ETECSA vendía celulares por hasta 684 dólares y apenas daba tres meses de garantía.

"Pues que los vendan en CUP, que para eso nos pagan en esa moneda, y que no sean tan caros; a fin de cuentas, no serán Samsung ni ninguna marca reconocida. Un teléfono no es un lujo, pero desgraciadamente este es el único país donde es así", escribió Damaris Marina en un comentario en Twitter.

Aunque el teléfono se ofertará en moneda nacional, su precio indica que sí será otro producto lujo, fuera del alcance de la mayoría de los cubanos, incluso profesionales, que no reciben remesas desde el extranjero y dependen de salarios estatales.

Por otra parte, cuando se dio a conocer que la empresa estatal ponía a punto el primer prototipo cubano, algunos usuarios cuestionaron la posibilidad de que se pudiera fabricar un teléfono celular en la Isla.

Un usuario identificado como Yannsel Peral dijo entonces que la empresa estatal "va a tener que pulirla" y criticó "la mala calidad de las laptops" que también ha desarrollado GEDEME.

"¿Un celular cubano? Será ensamblado en Cuba, pero dudo que pueda competir en calidad de marcas que venden bien barato, que es lo que se busca, calidad y precio, y en área de calidad queda mucho por recorrer", añadió.

"¿Un país que no es capaz de hacer funcionar una tienda online va a hacer un celular? Cuba no fabrica pantallas ni procesadores, lo máximo sería ensamblado en Cuba, pero no fabricado. No mientan", dijo por su parte Ciudadano del mundo.

Fuente: diariodecuba.com