Muere Raúl Roa Kourí, exdiplomático cubano e hijo de Raúl Roa

Raúl Roa Kourí, diplomático, escritor y figura de larga trayectoria dentro del servicio exterior cubano, falleció este domingo. Era hijo único de Raúl Roa García, el llamado “Canciller de la Dignidad”, y durante décadas ocupó cargos clave en la diplomacia del régimen, incluido el de embajador ante Naciones Unidas.

El diplomático y escritor cubano Raúl Roa Kourí falleció este domingo, según confirmaron en redes sociales funcionarios diplomáticos cubanos y la Cátedra Honorífica “Raúl Roa García” del Instituto Superior de Relaciones Internacionales.

La noticia fue difundida por Juan Antonio Fernández Palacios , embajador de Cuba ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, quien lamentó la muerte del exdiplomático y lo describió como un intelectual de verbo culto y mente brillante.

Roa Kourí había cumplido 90 años el pasado 9 de julio , aunque algunos reportes iniciales lo mencionaron como fallecido a los 89.

Raúl Roa Kourí era hijo único de Raúl Roa García , una de las figuras más emblemáticas de la diplomacia revolucionaria cubana.

Con profunda pena conocimos del fallecimiento de Raúl Roa Kourí, quien prestigió sus dos apellidos, ya inscritos en la historia de #Cuba por sus aportes extraordinarios a la independencia, la cultura, la medicina y la diplomacia, con una admirable obra intelectual y diplomática. pic.twitter.com/hr5NImsrXc

Roa García fue ministro de Relaciones Exteriores entre 1959 y 1976 y pasó a la historia oficial como el “Canciller de la Dignidad” , por su estilo combativo en foros internacionales durante los primeros años de la Revolución y la Guerra Fría.

El hijo heredó no solo el nombre, sino también la vocación diplomática y el uso de la palabra como herramienta política.

Una vida dedicada al servicio exterior

Nacido en La Habana el 9 de julio de 1936, Roa Kourí dedicó más de tres décadas al servicio exterior cubano.

Su cargo más prolongado fue el de embajador ante la ONU en Nueva York, puesto que desempeñó durante 14 años.

También ejerció funciones diplomáticas en Praga, París, Roma, Ciudad de México, Brasilia y Santiago de Chile, además de ocupar responsabilidades ante la Santa Sede.

Embajador, viceministro y figura del MINREX

A lo largo de su carrera, Roa Kourí también fue viceministro de Relaciones Exteriores y secretario permanente para asuntos del Consejo de Ayuda Mutua Económica, estructura clave del bloque socialista liderado por la Unión Soviética.

Su trayectoria lo ubicó dentro de la generación diplomática formada al calor de la alianza cubano-soviética y de los grandes debates internacionales del siglo XX.

Fue parte del aparato exterior que defendió al régimen cubano en organismos multilaterales, capitales europeas y escenarios de alta tensión ideológica.

Dominaba cinco idiomas

Roa Kourí dominaba español, inglés, francés, italiano y portugués, una habilidad que fortaleció su perfil diplomático y literario.

Su formación intelectual le permitió participar en tribunas internacionales y también colaborar con publicaciones culturales cubanas.

A lo largo de los años escribió para medios como Bohemia, Casa de las Américas, La Gaceta de Cuba, Opus Habana, El Mundo y Revolución.

Escritor y cronista de la diplomacia cubana

Además de diplomático, Roa Kourí desarrolló una obra literaria y testimonial.

Entre sus títulos figuran La Batalla en Ginebra, publicado en 1989; En el Torrente, ganador del Premio Casa de las Américas en 1999; y Memoria de Mundos Varios, de 2012.

Su escritura estuvo marcada por la memoria política, la diplomacia, los viajes, los episodios históricos y la preservación del legado de su padre.

Presidente de la Cátedra Honorífica Raúl Roa García

En sus últimos años, Roa Kourí presidió la Cátedra Honorífica “Raúl Roa García” del Instituto Superior de Relaciones Internacionales.

Desde ese espacio impulsó la preservación y difusión del pensamiento y la obra de su padre, convertido en símbolo oficial de la diplomacia revolucionaria.

La propia Cátedra confirmó su muerte y la calificó como una pérdida sensible para la diplomacia cubana.

Una figura del aparato diplomático del castrismo

La muerte de Roa Kourí cierra otro capítulo de la vieja diplomacia cubana.

Formó parte de una generación que defendió al régimen en escenarios internacionales durante décadas, en medio de la confrontación con Estados Unidos, la Guerra Fría, el vínculo con la Unión Soviética y la proyección internacional de La Habana.

Su carrera estuvo inseparablemente ligada al sistema político cubano y a la narrativa oficial de la Revolución.

Su muerte llega días después del aniversario de su padre

El fallecimiento de Roa Kourí ocurrió apenas días después del aniversario de la muerte de su padre, Raúl Roa García, quien falleció el 6 de julio de 1982.

La coincidencia fue destacada por medios oficiales y figuras diplomáticas cubanas, que subrayaron el vínculo simbólico entre ambos.

Padre e hijo compartieron el nombre, la diplomacia y una relación directa con la política exterior del régimen.

Una vida entre política, literatura y memoria

Roa Kourí representó una combinación frecuente dentro de la élite intelectual cubana del siglo XX: diplomacia, cultura, ideología y memoria revolucionaria.

Su carrera lo llevó por sedes diplomáticas, organismos multilaterales y publicaciones literarias.

En la etapa final de su vida, su figura quedó más asociada a la preservación del legado de Raúl Roa García que a la política exterior activa.

Reacciones desde la diplomacia cubana

Funcionarios y diplomáticos cubanos lamentaron su fallecimiento.

Las condolencias lo presentaron como un intelectual sagaz, un diplomático de verbo culto y un defensor de la tradición diplomática cubana.

Para el oficialismo, su muerte representa la pérdida de una figura vinculada a la historia exterior del régimen y a una familia de alto simbolismo dentro de la narrativa revolucionaria.

Una figura recordada desde visiones contrapuestas

Dentro del discurso oficial cubano, Roa Kourí será recordado como un diplomático leal, culto y continuador del legado de su padre.

Desde una mirada crítica, su trayectoria también forma parte del aparato que defendió durante décadas al régimen cubano en foros internacionales, aun en medio de denuncias por represión, falta de libertades y ausencia de pluralismo político en la isla.

Su vida, como la de muchos diplomáticos del castrismo, queda marcada por esa doble lectura: prestigio institucional dentro del sistema y lealtad a un poder sin alternancia democrática.