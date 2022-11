Trasladan a prisión a los hijos del actor Frank Artola tras más de un mes detenidos

https://twitter.com/onceagainsalome/status/1589824561679577094 Actualización sobre los hermanos Frank Artola y Hillary Gutiérrez, quienes fueron golpeados el 1ro de octubre durante su detención después de la protesta en Línea y F.



Hoy han sido trasladados de 100 y Aldabó a diferentes prisiones bajo medida cautelar en espera de juicio. https://t.co/OXVuI0Hsv8 pic.twitter.com/QHmvJmCUEo — Salomé #MirenLasPrisionesDeCuba (@onceagainsalome) November 8, 2022

Pocos días antes, el artista había denunciado que las autoridades se negaron nuevamente a otorgarles a los hermanos un cambio de medida cautelar, para que esperen en casa por el juicio: “36 días y contando. Ayer negaron de nuevo cambio de medida. ¿Por qué? No son peligrosos, no portaban armas, no rompieron nada ni agredieron. ¿Qué pasa?”.

La madre de ambos, Ibis Plasencia, también ha estado condenando en redes sociales la situación de sus hijos y ha exigido su liberación. Tras la más reciente noticia de su traslado a prisiones castristas, aseguró en Facebook: “aunque tenga que tocar la última puerta, la puerta del cielo, les prometo su libertad. Dios con nosotros”.

Cuando dio a conocer el arrestado arbitrario de los hermanos el 1 de octubre, el cineasta independiente Adrián Martínez Cádiz afirmó que los dos fueron agredidos al menos un par de veces. Primero, por represores vestidos de civil, cuando la manifestación ya estaba disuelta y las personas regresaban a sus casas; y después, en el lugar al que inicialmente fueron trasladados, la unidad policial de 100 y Aldabó, donde permanecían hasta ahora.

“Frank tiene 17 años, es un adolescente ejemplar que asiste a la parroquia de Línea, en el Vedado. Él sufrió fractura del tabique, los labios partidos y uno de los ojos hinchados a causa de los golpes recibidos. Su hermana Hillary Gutiérrez es una buena muchacha. Tiene una niña pequeña que llora por la ausencia de su madre”, alegó el artista.

FUENTE: periodicocubano.com