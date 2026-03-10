Raúl Torres provoca burlas en redes tras posar sobre un tanque del ejército cubano

El cantautor oficialista Raúl Torres desató una ola de burlas en redes sociales luego de aparecer posando sobre un tanque del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias .

Las imágenes fueron publicadas en la página de Facebook de la División de Tanques del ministerio con un mensaje que pretendía exaltar el gesto del artista como un acto de apoyo a las fuerzas armadas cubanas. Sin embargo, la publicación provocó una reacción completamente distinta entre los usuarios de internet.

En el mensaje publicado por la División de Tanques, el artista fue presentado como alguien que quiso ir “más allá” de su música al subir a uno de los vehículos blindados del ejército.

Embed - | ¡Cuando el arte se encuentra con... - División de Tanques

El texto describía el momento de forma épica, asegurando que Torres había sentido “la fuerza del acero y el latido del alma” del vehículo militar.

Sin embargo, lejos de generar admiración, la publicación provocó una avalancha de comentarios irónicos y críticos.

Decenas de usuarios se mofaron del cantante y del equipo militar mostrado en la publicación.

Entre los comentarios más repetidos se leía:

“Los va a matar, pero de risa.”

“Esa cafetera sirve para moverse 100 metros.”

“El que maneje esa chatarra sabe que va en su propia tumba.”

Algunos internautas también cuestionaron que un civil aparezca dentro de una unidad de combate militar, señalando que se trata de propaganda innecesaria.

Otros comentarios insinuaron que los vehículos blindados del ejército cubano son obsoletos frente a la tecnología militar moderna.

Críticas al uso propagandístico del ejército

El episodio ocurre en medio de una profunda crisis económica, energética y social en Cuba.

En ese contexto, muchos usuarios interpretaron la publicación como un intento propagandístico del régimen para proyectar fortaleza militar.

El ejército cubano forma parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, que históricamente han mantenido un rol central en la estructura política y económica del país.

Torres vuelve a la polémica

El cantante ha sido conocido en los últimos años por sus canciones de apoyo al gobierno cubano y por participar en proyectos culturales promovidos por instituciones oficiales.

En enero lanzó el tema “Canción urgente nuestroamericana”, presentado en la televisión estatal como una respuesta artística a los acontecimientos políticos ocurridos en Venezuela.

Las nuevas imágenes difundidas en redes sociales vuelven a colocar al artista en el centro del debate público.