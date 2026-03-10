americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Raúl Torres

Raúl Torres provoca burlas en redes tras posar sobre un tanque del ejército cubano

Raúl Torres desata burlas en redes tras posar en un tanque del ejército cubano; usuarios critican propaganda militar del régimen

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2026-03-10 at 3.01.02 PM

Se burlan de Raúl Torres tras posar en un tanque del ejército cubano

El cantautor oficialista Raúl Torres desató una ola de burlas en redes sociales luego de aparecer posando sobre un tanque del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Las imágenes fueron publicadas en la página de Facebook de la División de Tanques del ministerio con un mensaje que pretendía exaltar el gesto del artista como un acto de apoyo a las fuerzas armadas cubanas. Sin embargo, la publicación provocó una reacción completamente distinta entre los usuarios de internet.

Embed - | ¡Cuando el arte se encuentra con... - División de Tanques

Publicación buscaba exaltar “valor” del cantante

En el mensaje publicado por la División de Tanques, el artista fue presentado como alguien que quiso ir “más allá” de su música al subir a uno de los vehículos blindados del ejército.

El texto describía el momento de forma épica, asegurando que Torres había sentido “la fuerza del acero y el latido del alma” del vehículo militar.

Sin embargo, lejos de generar admiración, la publicación provocó una avalancha de comentarios irónicos y críticos.

Usuarios reaccionan con burlas

Decenas de usuarios se mofaron del cantante y del equipo militar mostrado en la publicación.

Entre los comentarios más repetidos se leía:

  • “Los va a matar, pero de risa.”

  • “Esa cafetera sirve para moverse 100 metros.”

  • “El que maneje esa chatarra sabe que va en su propia tumba.”

Algunos internautas también cuestionaron que un civil aparezca dentro de una unidad de combate militar, señalando que se trata de propaganda innecesaria.

Otros comentarios insinuaron que los vehículos blindados del ejército cubano son obsoletos frente a la tecnología militar moderna.

Críticas al uso propagandístico del ejército

El episodio ocurre en medio de una profunda crisis económica, energética y social en Cuba.

En ese contexto, muchos usuarios interpretaron la publicación como un intento propagandístico del régimen para proyectar fortaleza militar.

El ejército cubano forma parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, que históricamente han mantenido un rol central en la estructura política y económica del país.

Torres vuelve a la polémica

El cantante ha sido conocido en los últimos años por sus canciones de apoyo al gobierno cubano y por participar en proyectos culturales promovidos por instituciones oficiales.

En enero lanzó el tema “Canción urgente nuestroamericana”, presentado en la televisión estatal como una respuesta artística a los acontecimientos políticos ocurridos en Venezuela.

Las nuevas imágenes difundidas en redes sociales vuelven a colocar al artista en el centro del debate público.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
jorge perugorria culpa a trump por la crisis en cuba tras mas de 60 anos de dictadura comunista

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

vocero del regimen cubano acusa a ee.uu. de provocar el descontento social en la isla

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

estudiantes desafian al regimen con protesta en la escalinata de la universidad de la habana

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

jose daniel ferrer advierte a trump y marco rubio sobre rumores de negociacion con el regimen cubano

José Daniel Ferrer advierte a Trump y Marco Rubio sobre rumores de negociación con el régimen cubano

Destacados del día

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter