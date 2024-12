Teresa Padrón queda fuera del caso legal de El Taiger y pierde acceso a información clave

En una entrevista para el programa de Y ouTube Un Martí To Durako, Padrón compartió su sorpresa al enterarse de que la madre de uno de los hijos de El Taiger ha sido designada como su representante legal en Estados Unidos.

“Intenté recoger los récords médicos, pero me dijeron que ya no tengo ese derecho. Desde el 22 de noviembre, José [El Taiger] tiene un representante legal, que es la madre de uno de sus hijos. Ella puede pedir los récords médicos, pero yo ya no puedo,” explicó Teresa.