Tenía hambre y robó 3 sopas: Detienen a cubano por presunto robo en un supermercado en Cancún, Mexico

Alerta Quintana Roo, un medio de noticias de la región, no justificó el robo, pero aprovechó el incidente para cuestionar la actuación policial en otros delitos que ocurren en la ciudad.

Mientras que en casos de extrema violencia e inseguridad, relacionados con el narcotráfico, no son atendidos de manera correcta, en situaciones de delitos menos graves hasta más dos patrullas arriban para detener a una sola persona.

Este caso en particular pone de relieve las dificultades que enfrentan algunos migrantes cubanos fuera de su país natal, y cómo la falta de empleo y recursos puede llevar a actos desesperados.

Es importante señalar que este incidente no refleja la situación de todos los oriundos de la Isla en el extranjero, debido a que muchos de ellos han encontrado éxito y prosperidad en sus nuevos hogares.

Las autoridades locales no revelaron el nombre del detenido, y tampoco se ofreció información sobre su situación migratoria. En caso de no tener la documentación apropiada para una estancia regular en México, podría ser entregado a las autoridades migratorias, si su caso legal no pasa a una situación mayor.

En los comentarios del post, algunos mexicanos cuestionaron la actitud de los agentes, además de que expresar palabras de apoyo al cubano desesperado. “Poca vergüenza de los policías y de quien los haya llamado más, habiendo tanto asesino en la calle y corren a detener a un pobre hombre que tiene hambre”, dijo una usuaria.

Otra agregó: “debieron ayudarlo pagando las sopas o hubieran sido más empáticos con él, recuerden que el mundo da vuelta, ¿Ya se les olvidó todo lo que pasamos en la pandemia?”, dijo la internauta Ximena Pablo.