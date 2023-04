Tekashi 6ix9ine evita pedir la libertad de Cuba para no 'meterse en problemas'

"No me gusta lo político porque después me meto en problemas. Me gusta el amor, que siga el amor. Cuando la gente habla de lo político después se mete en problemas y yo quisiera regresar a Cuba ", afirmó el artista durante una entrevista con el canal de televisión MegaTV.

"No me quiero meter en lo político de Cuba porque yo soy un residente de EEUU", añadió 6ix9ine a la entrevistadora, Yaima Pardo. "Esas preguntas son muy delicadas porque después me meten en líos a mí. Yo no soy presidente de EEUU, yo no soy presidente de Cuba, y haciéndome una pregunta así, nada más, me meten en lío. Yo nada más puedo enseñar el cariño y el amor que tengo para la gente de Cuba", declaró 6ix9ine.