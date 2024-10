Sincroniza por primera vez el Sistema Eléctrico Nacional de Cuba tras el colapso de hace cinco días

No obstante, algunos cubanos informaron que el suministro "ha sido intermitente" en las últimas horas.

El presidente Miguel Díaz-Canel ha responsabilizado al embargo de Estados Unidos por la crisis energética, aunque el gobierno norteamericano rechazó esas afirmaciones.

Un funcionario del Departamento de Estado declaró a Martí Noticias que están "monitoreando de cerca la situación" y expresaron preocupación por el impacto humanitario en el pueblo cubano.

Además, sostuvo que "las dificultades en Cuba derivan de la mala gestión a largo plazo de sus recursos y políticas económicas", descartando que el embargo sea la causa del apagón.

Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, señaló que los principales problemas en las plantas termoeléctricas de Cuba son la falta de mantenimiento, las constantes averías y la capacidad limitada de las unidades.

Piñón advirtió que el uso continuado de crudo cubano con alto contenido de azufre está dañando las instalaciones y que el país no superará la crisis hasta que no se implementen cambios estructurales en su modelo económico y en la gestión energética.