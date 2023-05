Silvio Rodríguez defiende a Buena Fe tras la suspensión de sus conciertos en España

"Por lo visto los acosadores de Buena Fe no se molestan en escuchar sus canciones. ¿Será que no les conviene conocer las preguntas indóciles que el dúo lanza al aire, tema tras tema, AQUÍ, en suelo cubano?", dijo Rodríguez en su blog Segunda Cita.

El trovador reprodujo el texto del dúo sobre el anuncio de la suspensión de las mencionadas presentaciones, antes de agregar: "¿Será que algunos hacen uso de un respetable derecho a irse, pero no pueden soportar a los que se queden a luchar por un país mejor? ¿Será por vergüenza de ellos mismos, los que piden invasiones y bloqueos contra su propio pueblo?."

La gira por España de Buena Fe incluía presentaciones el 12 de mayo en Madrid, el 13 en Bilbao, el 14 en Barcelona, el 18 en Salamanca y el 21 en Cáceres. De estos, solo los dos primeros fueron celebrados hasta el momento.

En octubre de 2022, Rodríguez causó polémica cuando habló de las protestas que ocurrieron en La Habana a causa de los sistemáticos apagones. "A la manifestación de anoche en la avenida 31 le vi algo positivo: fue custodiada por las fuerzas del orden, pero no reprimida (hasta donde sé). Aunque también me dio tristeza, porque no parecían de clases privilegiadas quienes increpaban a un Gobierno heredero de una revolución que se hizo a sangre y fuego, a favor de los humildes", escribió en aquel momento.

El trovador solo se refirió a una de las 48 protestas ocurridas en La Habana durante esos días, según el conteo del proyecto independiente de periodismo de datos Inventario. La represión desatada por el Gobierno incluyó la detención de 20 personas.

FUENTE: diariodecuba.com