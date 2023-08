Sentencian a 15 años de cárcel a un cubano de Sancti Spíritus por quemar cañaverales

Según el reporte, que no reveló la identidad del acusado, este inició un tercer incendio entre los kilómetros 370 y 371 de la Carretera Central , en las afueras del poblado de Guayos, municipio de Cabaiguán.

Espinosa Curbelo aseguró que "no existen elementos que permitan demostrar la posible participación y la responsabilidad en estos hechos de alguna otra persona o de determinada organización. Por eso, dispusimos el sobreseimiento provisional parcial de este expediente, hasta que surjan nuevas circunstancias que recomienden ponerlo otra vez en curso; esto posibilita no 'matar' el asunto, es decir, no cerrarlo totalmente", citó la nota.

Igualmente, durante el caso se descartó que los incendios tuvieran que ver con la quema de un cañaveral ocurrida el pasado 13 de febrero entre Jatibonico y la vecina Ciego de Ávila, al que las autoridades cubanas achacaron una interrupción del suministro eléctrico en la mitad oriental de Cuba, tras afectar la línea de 220 kV.

Durante 2022 se produjeron en diversas zonas de Cuba extraños incendios en instalaciones estatales, incluidas oficinas y ranchones. Las autoridades atribuyeron algunas a sabotajes, e incluso en la televisión oficial el vocero del régimen Humberto López denunció un ataque con cocteles Molotov contra una tienda cerrada en La Habana. No obstante, DIARIO DE CUBA conversó con vecinos de la zona y todos atribuyeron lo ocurrido a un autosabotaje.