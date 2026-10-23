Revelan cómo combustible de EEUU llega a empresas militares de CUBA a través de MIPYMES privadas

Una investigación periodística reveló documentos comerciales y registros marítimos que muestran cómo combustible procedente de Estados Unidos, suministrado por empresas privadas cubanas, terminó en el circuito comercial de CIMEX, corporación vinculada al conglomerado militar GAESA y sancionada por Washington.

Los hallazgos plantean interrogantes sobre el destino final de las exportaciones estadounidenses de gasolina y diésel autorizadas para apoyar al sector privado de la isla.

La investigación, publicada por ADN Cuba , se basa en facturas, circulares internas de CIMEX, manifiestos navieros y testimonios de fuentes familiarizadas con las operaciones de importación.

Los documentos identifican 21 proveedores de combustible, entre ellos al menos 16 micro, pequeñas y medianas empresas privadas cubanas (mipymes) , que aparecen en registros comerciales emitidos entre mayo y septiembre de 2026.

Uno de los casos más relevantes involucra a KRV Partes y Piezas , una mipyme habanera que figura como proveedora de gasolina a CIMEX-Mariel.

Una factura de casi 53.000 dólares , correspondiente a más de 23.000 litros de gasolina, permitió reconstruir parte del recorrido del combustible desde su transporte marítimo hasta su distribución mediante un servicentro estatal.

La información resulta especialmente significativa porque las regulaciones estadounidenses permiten determinadas exportaciones de combustible destinadas al sector privado cubano, pero establecen restricciones para operaciones que beneficien principalmente a entidades estatales.

Documentos revelan ventas de combustible de mipymes a CIMEX

El punto central de la investigación es una serie de documentos internos de la gerencia comercial de CIMEX.

Las circulares, emitidas entre mayo y septiembre de 2026, registran proveedores, precios de adquisición y tarifas de reventa mayorista y minorista.

Según ADN Cuba, entre los proveedores identificados aparecen al menos 16 mipymes cubanas.

También figuran empresas estatales, importadoras y compañías extranjeras con operaciones relacionadas con el mercado cubano.

Entre los nombres mencionados se encuentran KRV Partes y Piezas, Magenta Logística, Cubamax, CUPET, ITH, Richmeat de Cuba y Talleres Castro.

La presencia de una empresa en estas circulares no demuestra necesariamente que todas las operaciones previstas se hayan concretado.

Sin embargo, en determinados casos, el medio obtuvo documentación adicional y testimonios que respaldan la existencia de suministros efectivos.

Una factura de casi 53.000 dólares conecta a KRV con una gasolinera estatal

Uno de los hallazgos más concretos corresponde a una operación registrada el 21 de septiembre de 2026.

Ese día, CIMEX-Mariel emitió una factura a uno de sus servicentros Oro Negro por más de 23.000 litros de gasolina.

En la referencia comercial aparecían las siglas KRV, correspondientes a la mipyme KRV Partes y Piezas, y el número de identificación de un isotanque utilizado para transportar combustible.

El contenedor estaba identificado como PCVU2666813.

La factura aplicó un precio de 2,25 dólares por litro, mientras las circulares internas de CIMEX establecían para ese proveedor un precio de compra de 2,20 dólares.

La documentación también contemplaba precios de reventa de 2,30 dólares al por mayor y 2,40 dólares al consumidor.

La diferencia muestra que CIMEX incorporaba márgenes comerciales a las operaciones con combustible suministrado por empresas privadas.

El medio señaló que los documentos no explican completamente la diferencia entre el precio facturado y las tarifas establecidas en las circulares.

Rastrean el isotanque desde el puerto del Mariel hasta Miami

La investigación también permitió seguir el recorrido del contenedor utilizado en la operación.

Según los manifiestos marítimos consultados, el isotanque PCVU2666813 regresó vacío desde el puerto del Mariel hacia Miami el 3 de octubre de 2026.

El transporte se realizó a bordo del buque Seaboard Ranger.

En los documentos navieros, el contenedor fue declarado con residuos de gasolina.

Una fuente familiarizada con las operaciones del puerto del Mariel confirmó a ADN Cuba que KRV había suministrado combustible a CIMEX-Mariel.

La coincidencia entre la factura, el número de contenedor y los registros de transporte constituye uno de los elementos principales de la reconstrucción periodística.

No obstante, los manifiestos marítimos por sí solos no identifican necesariamente al comprador final del producto.

CIMEX compraba gasolina privada y la revendía con márgenes comerciales

Las circulares internas muestran que CIMEX establecía precios diferentes según el proveedor y la modalidad de comercialización.

En determinadas operaciones con empresas privadas, los precios minoristas superaban los de adquisición entre 17 y 30 centavos de dólar por litro, según la investigación.

Estas diferencias representaban márgenes sobre el precio de compra cercanos al 10%.

En el caso de KRV Partes y Piezas, la gasolina B-90 aparecía registrada a 2,20 dólares por litro como precio de adquisición.

La reventa minorista estaba fijada en 2,40 dólares.

La documentación sugiere que CIMEX no necesitaba figurar como importadora directa para participar económicamente en la distribución de combustible.

En su lugar, podía adquirir el producto a empresas privadas que lo suministraban dentro de Cuba.

Este mecanismo constituye uno de los principales puntos de atención de la investigación.

Documentos mencionan combustible destinado al Ministerio de las Fuerzas Armadas

Otro elemento relevante aparece en un resumen de circulares comerciales que abarca operaciones hasta septiembre de 2026.

Según ADN Cuba, el documento incluye una anotación relacionada con combustible destinado al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), cuya cotización se establecía a precio de costo.

La anotación no identifica al proveedor, el volumen del combustible ni una transacción específica.

Por tanto, no permite confirmar por sí sola que un cargamento estadounidense determinado haya terminado en instalaciones militares.

Sin embargo, la referencia introduce interrogantes adicionales sobre los posibles destinatarios del combustible comercializado mediante el sistema de CIMEX.

La investigación señala que en los registros de julio y agosto aparecían precios de compra de 2,50 dólares por litro para proveedores como Magenta, CEA y Morales.

Las sanciones de EEUU prohíben determinados beneficios para entidades estatales cubanas

Las exportaciones estadounidenses de combustible hacia Cuba están sujetas a restricciones comerciales y mecanismos de autorización.

En febrero de 2026, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio publicó orientaciones sobre la excepción de licencia Support for the Cuban People, conocida como SCP.

Esta disposición permite determinadas exportaciones destinadas a apoyar actividades privadas en Cuba sin necesidad de obtener una licencia individual para cada operación, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.

Sin embargo, las orientaciones establecen que la excepción no cubre transacciones cuyo resultado principal sea generar ingresos para el Estado cubano o contribuir a su funcionamiento.

La agencia estadounidense también recuerda que los exportadores y reexportadores tienen la responsabilidad de verificar que sus operaciones cumplan las regulaciones.

Por ello, la posible reventa de combustible importado a una entidad sancionada plantea cuestiones sobre el uso de las autorizaciones.

La documentación periodística, por sí sola, no equivale a una determinación oficial de que una empresa haya violado las sanciones estadounidenses.

Esa conclusión correspondería a las autoridades competentes después de examinar las operaciones y sus autorizaciones específicas.

Marco Rubio había advertido sobre el desvío de combustible al aparato militar cubano

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ya había advertido públicamente sobre los riesgos de que combustible destinado al sector privado terminara beneficiando a entidades del Gobierno cubano.

El 25 de febrero, Rubio señaló que las autorizaciones podrían cancelarse si se detectaba que los suministros eran desviados hacia el régimen o sus empresas militares.

La advertencia formaba parte de la política estadounidense destinada a permitir determinadas operaciones privadas sin favorecer a instituciones sancionadas.

La investigación de ADN Cuba plantea precisamente la posibilidad de que existan conexiones comerciales entre proveedores privados y entidades estatales.

Sin embargo, no establece que Washington haya revocado licencias a las empresas mencionadas como consecuencia de estos hallazgos.

Cubamax aparece en documentos de CIMEX como proveedora de combustible

Las circulares también mencionan a Cubamax, una empresa radicada en Florida.

Según los documentos, la compañía aparecía registrada junto a una importadora no identificada.

En mayo, CIMEX consignó gasolina B-90 vinculada a esa referencia a 2,52 dólares por litro.

En junio, el diésel aparecía a 2,63 dólares por litro.

No obstante, las circulares no permiten confirmar que esas operaciones se ejecutaran efectivamente.

Tampoco identifican a la importadora asociada ni especifican bajo qué autorización estadounidense se habrían realizado los envíos.

ADN Cuba indicó que solicitó comentarios a Cubamax y a su presidente, Carlos Trujillo, sin recibir respuesta antes de la publicación.

La falta de respuesta no constituye prueba de una infracción.

Magenta Logística también aparece vinculada a suministros de combustible

Otra de las mipymes identificadas es Magenta Logística SURL, con domicilio en La Habana.

Según la investigación, una fuente familiarizada con sus operaciones confirmó que la compañía vendió combustible a CIMEX durante julio.

Los registros de transporte marítimo muestran además movimientos de ocho isotanques relacionados con Magenta.

Estos contenedores salieron de la terminal del Mariel los días 2 y 3 de julio y posteriormente regresaron a Florida.

Cuatro habían llegado previamente a Cuba declarados por otra empresa, Grupo Yes SRL.

Sin embargo, los documentos no permiten establecer cuál de los ocho contenedores correspondía a la operación comercial confirmada.

Tampoco identifican al comprador final de cada cargamento.

En junio, las circulares de CIMEX registraban gasolina vinculada a Magenta a un precio de 3 dólares por litro.

Una fotografía muestra un isotanque en una gasolinera de La Habana

La investigación también examinó imágenes y registros de transporte relacionados con un servicentro de combustible ubicado en la intersección de G y 25, en El Vedado.

Una fotografía tomada por Reuters el 6 de agosto de 2026 muestra el isotanque EURU1547332 en esa instalación.

Según el rastreo marítimo, el contenedor había salido de la terminal del Mariel el 27 de julio y regresó a ella el 8 de agosto.

En el servicentro funciona un punto de venta de Cindyrella SURL, empresa que también aparece en las circulares de CIMEX como proveedora de gasolina y diésel.

Sin embargo, ni la fotografía ni los manifiestos identifican al comprador final del combustible ni demuestran que ese isotanque estuviera vinculado comercialmente con Cindyrella.

El contenedor regresó posteriormente a Port Everglades, Florida, el 3 de septiembre, a bordo del buque Quetzal, de Crowley.

SERLOVEM aparece vinculada a cientos de retornos de isotanques

Los documentos marítimos identifican a SERLOVEM SURL, una importadora con sede en La Habana, como remitente del isotanque observado en el servicentro del Vedado.

La empresa aparece vinculada al grupo estatal GECOMEX, sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en julio de 2026.

Según ADN Cuba, desde mayo SERLOVEM figuró como remitente de más de 440 retornos de isotanques declarados con residuos de combustible.

De ellos, 319 ocurrieron después del 13 de julio, fecha en la que Washington sancionó a GECOMEX.

Los registros corresponden a retornos de contenedores y no permiten establecer automáticamente el volumen de combustible importado ni la existencia de infracciones.

La investigación también señala conexiones administrativas entre SERLOVEM y GECOMEX, incluidas referencias a una dirección compartida en El Vedado.

Camiones de Tabacuba transportaban isotanques vinculados a rutas marítimas con EEUU

Otra conexión con el sector estatal aparece en Pinar del Río.

Un video difundido en agosto muestra dos camiones de Tabacuba, el grupo empresarial estatal que controla la industria tabacalera cubana, transportando isotanques de combustible.

Los contenedores tenían los números PCVU2690091 y PCVU2592752.

ADN Cuba rastreó esos identificadores y encontró que ambos regresaron vacíos del Mariel a Miami el 21 de agosto, a bordo de un mismo buque de Seaboard Marine.

Los manifiestos registraban a la Agencia Marítima Taína como remitente.

Sin embargo, los documentos no identifican al exportador ni al comprador final del combustible transportado.

El hallazgo demuestra la presencia de equipos de transporte relacionados con el circuito marítimo en operaciones de una empresa estatal, pero no permite determinar por sí solo la procedencia o destino comercial de cada cargamento.

Las empresas estatales ya podían comprar combustible a mipymes

La posibilidad de que entidades estatales adquirieran combustible a negocios privados había sido contemplada en documentos oficiales cubanos.

En julio de 2026, el periódico provincial Escambray informó que el Ministerio del Transporte había circulado orientaciones aprobadas por el Consejo de Ministros sobre la compra de combustible a mipymes.

Posteriormente, en octubre, la Empresa de Suministros Agropecuarios de Matanzas, perteneciente al sistema estatal de logística agrícola, anunció ventas de diésel a 2,60 dólares por litro.

Estas operaciones reflejan una relación comercial entre el sector estatal y proveedores privados dentro de Cuba.

Sin embargo, cuando los suministros tienen origen estadounidense, las condiciones de exportación pueden imponer restricciones adicionales sobre los destinatarios y el uso final.

El ministro cubano había negado contratos estatales de combustible

Los documentos divulgados contrastan con declaraciones realizadas por el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

En una entrevista con Reuters publicada el 12 de octubre, el funcionario aseguró que ninguna empresa estatal cubana había logrado obtener contratos de suministro de combustible.

La investigación de ADN Cuba plantea una distinción importante.

Mientras el ministro se refería a contratos de combustible de empresas estatales, los documentos muestran a CIMEX como compradora dentro de Cuba de productos suministrados por mipymes.

Ambas situaciones no son necesariamente equivalentes desde el punto de vista contractual.

Sin embargo, los hallazgos muestran que una entidad estatal podía participar en la comercialización de combustible importado mediante proveedores privados.

¿Qué consecuencias podría tener esta investigación?

Las revelaciones plantean interrogantes sobre los controles aplicados a las exportaciones estadounidenses de combustible destinadas al sector privado cubano.

Las autoridades estadounidenses podrían examinar las operaciones para determinar si los suministros cumplieron las condiciones de las autorizaciones utilizadas.

También podrían analizar la participación de entidades sancionadas, intermediarios comerciales y destinatarios finales.

No obstante, la información publicada no confirma que se haya abierto una nueva investigación federal contra las empresas mencionadas.

Tampoco demuestra que todas las operaciones identificadas hayan infringido las regulaciones estadounidenses.

ADN Cuba informó que solicitó comentarios a varias empresas, entidades cubanas y autoridades estadounidenses.

La Oficina de Industria y Seguridad indicó el 20 de octubre que preparaba una respuesta a las preguntas del medio.

Una investigación que abre interrogantes sobre el destino del combustible estadounidense en Cuba

Los documentos obtenidos por ADN Cuba muestran conexiones comerciales entre mipymes cubanas, importadoras, empresas estatales y el sistema de distribución de combustible de CIMEX.

El caso de KRV Partes y Piezas destaca porque combina una factura comercial, la identificación de un isotanque y registros marítimos que permiten reconstruir parte de una operación concreta.

Otros hallazgos revelan movimientos de contenedores, proveedores incluidos en circulares y relaciones empresariales que requieren mayor esclarecimiento.

La principal interrogante es si el combustible exportado desde Estados Unidos bajo autorizaciones destinadas al sector privado termina generando ingresos o beneficios para entidades estatales cubanas sujetas a sanciones.

Por ahora, la investigación aporta documentación sobre estas conexiones, pero corresponde a las autoridades estadounidenses determinar si existieron incumplimientos de las regulaciones de exportación.