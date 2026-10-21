Cuba afirma que EEUU se verá obligado a dejar a un lado sus políticas contra la isla

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ofrece una rueda de prensa sobre el embargo estadounidense en La Habana, el miércoles 21 de octubre de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa) AP

“Tengo la convicción de que la política del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba tendrá que cambiar, tendrá que cambiar o con este gobierno, o con el siguiente o con el próximo”, dijo Rodríguez cuando los periodistas le preguntaron sobre las expectativas del Ejecutivo cubano ante los comicios legislativos de Estados Unidos del 3 de noviembre.

Washington mantiene una agenda de sanciones contra Cuba que se profundizó con un bloqueo energético y financiero en enero, el cual agudizó una crisis económica de un lustro en la nación caribeña.

Rodríguez aseguró que la “resistencia” y la “defensa de la soberanía” de la isla ante el cerco energético —que ocasionó apagones de más de 30 horas e impactó en todos los sectores— se impusieron, sin que se produjera el “cambio de régimen” que esperaba Washington.

El canciller ofreció estas declaraciones a la prensa en el marco de la campaña de la isla contra las sanciones, la cual estará bajo el foco la próxima semana con la votación en las Naciones Unidas de una resolución condenatoria contra Washington.

Las votaciones de este documento son anuales. En 2025 se obtuvieron 165 sufragios a favor de Cuba, siete en contra (Argentina, Estados Unidos, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania) y 12 abstenciones.

Esta será la trigésimo cuarta ocasión en la cual se produzca el debate y la votación de una resolución similar. Rodríguez denunció que Estados Unidos desplegó en las Naciones Unidas fuertes presiones para que los países, incluso aquellos que son aliados de la isla, se abstengan.

Cuba presentó un informe ante las Naciones Unidas indicando que los daños ocasionados por las medidas de Estados Unidos contra la isla alcanzaron los 8.083 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026. El monto no contempló el deterioro de la situación desde la imposición del cerco energético por parte del gobierno de Donald Trump en enero.

Rodríguez también reaccionó en contra del anuncio de la Fiscalía de Florida, que el lunes informó que había conseguido una orden de captura contra el expresidente y líder cubano de 95 años, Raúl Castro.

Castro asumió la presidencia de forma interina en 2006 cuando se enfermó su hermano mayor, Fidel Castro, y entregó el poder en 2018 a Miguel Díaz-Canel.

Los delitos de los que se acusa al exmandatario están relacionados con el derribo de dos avionetas de la organización anticastrista de Miami “Hermanos al Rescate” en 1996 —cuando Castro era ministro de las Fuerzas Armadas—en el que murieron cuatro personas. Las aeronaves habían entrado en el espacio aéreo de la isla en varias ocasiones.

“La orden de detención contra el líder de la revolución cubana, general del ejército, Raúl Castro Ruz, personalidad histórica reconocida internacionalmente, es un acto infame y estéril que no tiene ningún valor legal, no tiene ningún valor ético… ningún valor práctico”, expresó Rodríguez.

——-

Siga a Andrea Rodríguez en X: https://x.com/ARodriguezAP

FUENTE: AP