Revelan causa del fallo en motor del avión de Southwest que realizó aterrizaje de emergencia en La Habana

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Un avión de Southwest Airlines que iba a Florida desde Cuba se vio obligado a regresar el domingo tras chocar con varios pájaros, lo que provocó un incendio en un motor y llenó la cabina de humo, informó la aerolínea. No se reportaron heridos.

“Era como un olor a quemado y me lastimaba el rostro. Se me pusieron los ojos muy rojos, me ardía el pecho”, dijo Steven Rodriguez.