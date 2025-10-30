Rescatan a más de 140 personas en Sagua de Tánamo tras la crecida del río provocada por el huracán Melissa

SAGUA DE TÁNAMO , HOLGUÍN — Equipos de rescate del Ministerio del Interior ( MININT ) y de la Cruz Roja Cubana lograron evacuar a más de 140 personas , entre ellas niños, madres con hijos y ciudadanos discapacitados , tras la crecida del río Sagua de Tánamo , que cubrió viviendas completas luego del paso del huracán Melissa .

Según informó el medio estatal Minint Hoy, las fuerzas de la Unidad de Rescate y Salvamento de Holguín , con apoyo de brigadas del municipio Moa , trabajaron toda la noche del martes y madrugada del miércoles para salvar a las familias atrapadas por las inundaciones.

“Una vez concluido el paso del huracán Melissa por el territorio de Sagua de Tánamo, las fuerzas de rescate trabajaron intensamente durante la crecida del río que cubrió viviendas completas”, señaló el comunicado oficial.

Hasta el cierre de la información, las autoridades reportaron 142 personas puestas a salvo , entre ellas 30 menores de edad y varios ciudadanos discapacitados .

Las operaciones se llevaron a cabo con medios navales, cuerdas y embarcaciones ligeras , debido a que las carreteras estaban completamente anegadas o bloqueadas por derrumbes y árboles caídos.

En algunos casos, los rescatistas tuvieron que trepar techos y ventanas para acceder a las viviendas inundadas mientras el nivel del agua seguía subiendo.

La magnitud de la inundación fue tan grande que el río Sagua de Tánamo llegó a cubrir casas de hasta dos pisos. Imágenes compartidas por el periodista Eddi de la Pera, del canal Telecristal, muestran calles, caminos y barrios rurales totalmente bajo el agua.

“¡Atención! El río Sagua de Tánamo continúa en ascenso debido a las lluvias intensas del huracán Melissa. Se recomienda extremar precauciones”, alertó el comunicador en redes sociales.

En los videos se aprecian techos parcialmente sumergidos, postes eléctricos derribados y vehículos arrastrados por la corriente.

La zona urbana del municipio quedó aislada durante varias horas, con el acceso terrestre desde Moa y Mayarí interrumpido por deslizamientos y árboles caídos.

Daños y evacuaciones en el oriente cubano

El Minint Hoy confirmó que no se han registrado fallecidos hasta el momento en Sagua de Tánamo, aunque las pérdidas materiales son significativas.

Entre los evacuados se encuentran familias de los consejos populares La Güira, San Andrés y Los Llanos, que fueron reubicadas en centros de evacuación improvisados en escuelas y edificios estatales.

“El agradecimiento de la población fue reconfortante hacia quienes actuaron para salvar vidas”, subraya el informe.

El huracán Melissa impactó Cuba la noche del martes como ciclón categoría 3, con vientos sostenidos de 185 km/h y lluvias torrenciales que afectaron gravemente el oriente de la isla.

Aunque el fenómeno se desplazó hacia el noreste durante la madrugada, las precipitaciones persistieron todo el miércoles, saturando los suelos y provocando el desbordamiento de varios ríos, incluido el de Sagua de Tánamo.