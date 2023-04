Reportan la desaparición de una joven de 19 años en en Santiago de las Vegas, La Habana

Como contó a DIARIO DE CUBA su madre, Nileydis Cuéllar Narbona, Domínguez salió en la mañana del 30 de marzo de su casa en Santiago de las Vegas, La Habana , y no ha vuelto a ser vista desde entonces.

La nota de alerta que lanza la plataforma señala que al salir, la joven no llevaba su teléfono celular, vestía una blusa y un short de color blanco con unos tenis beige. Además indica que Zunileydis Domínguez Cuéllar "padece de gastritis aguda" y toma Omeprazol para esa enfermedad. También describe algunos de sus tatuajes: flores en el brazo izquierdo, en el hombro tiene tatuado el nombre de su madre, por la parte de la espalda y en un muslo el nombre de Mario Eduardo (su padre) y en un antebrazo tiene tatuado el nombre Melissa, cubierto con una flor.

"Ese día ella salió en la mañana, como sale cualquier joven, y desde ese momento no he tenido más noticias de ella", comentó a DIARIO DE CUBA la madre de la desaparecida. "Sus amigos también la han buscado, pero hasta el momento no hay ninguna pista sobre en qué lugar pudiera estar", añadió.