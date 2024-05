Reportan la desaparición masiva de gatos callejeros y de casas en el municipio Playa

Coco mordisquea una brizna de hierba en un jardín del Palacio Nacional en Ciudad de México, el jueves 4 de marzo de 2024. Hay 19 gatos con carta blanca en el Palacio Nacional de México, que recorren desde hace mucho los frondosos jardines y antiguos salones coloniales de uno de los edificios más emblemáticos del país. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved