Régimen frustra reunión de familiares de presos políticos con representantes de EEUU

“Nosotros teníamos una cita para la una y media en la residencia del Cónsul, pero en realidad no sabíamos con quién nos íbamos a reunir”, indicó Fonseca a Radio Televisión Martí.

“Marta, su esposo Jorge y yo salíamos para La Habana temprano, ya me habían mandado una foto que tenía gente de la Seguridad del Estado vigilando mi casa. En el punto de control estaba la policía, nos paró y nos entrevistó la Seguridad. Era para que no siguiéramos haciendo denuncias y que, si no lo hacíamos más, nuestros hijos iban a mejorar, que le iban a poner la mínima, etc. Ah, y que no intentara más viajar a La Habana”, relató.

Migdalia Gutiérrez Padrón, madre de Brusnelvis Cabrera Gutiérrez y Yenisey Taboada Ortiz, madre de Duanny Dabel León Taboada, fueron apresadas en sus respectivas viviendas de la capital cubana.

A Taboada Ortiz la retuvieron hasta entrada la noche en la estación policial de Calabazar sin interrogarla. Gutiérrez Padrón fue detenida en la unidad policial del Capri. Ambas en La Habana.

También fueron detenidos en sus casas de Centro Habana, Wilber Aguilar, padre de Walnier Aguilar y Emilio Román, padre de Emy Yoslan, Mackyani y Yosney Emilio Román Rodríguez.

Todos habían sido invitados a la reunión para hablar sobre la situación de sus hijos en las prisiones.

“Me dolió mucho que esto yo no lo pudiera hacer. Una invitación que me hicieron, a reunir algunos de los padres para hablar sobre nuestros hijos que están presos injustamente”, lamentó Perdomo.

Entretanto, una delegación de la administración Biden, incluida Emily Mendrala, la subsecretaria asistente para asuntos del Hemisferio Occidental, está en la Isla para discutir temas migratorios.

Una nota difundida después de las conversaciones indicó que entre los objetivos estaban "asegurar una migración segura, regular y humana entre Cuba y Estados Unidos" y promover "la reunificación familiar y un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba".

El pasado 10 de noviembre, Rena Bitter, secretaria adjunta para temas consulares del Departamento de Estado, exigió la libertad de los presos políticos cubanos durante reuniones en La Habana para hablar de la reanudación de servicios de visa el 4 de enero de 2023.