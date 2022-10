Régimen cubano amenaza con cárcel a jóvenes en el servicio militar que no quieren reprimir

https://twitter.com/CamilaAcostaCu/status/1576762252849356800 Menores de edad, de entre 17 y 21 años, q pasan el Servicio Militar Obligatorio #Cuba son obligados, bajo amenaza de ir presos, a agredir a manifestantes pacíficos en La Habana. Felicito a quienes mantuvieron su dignidad y se negaron a hacerlo. Los padres deben evitar estos abuso pic.twitter.com/fOcZtQZ67I — Camila Acosta (@CamilaAcostaCu) October 3, 2022

“Yo la verdad no entiendo ni a las madres y los padres de estos muchachos que no dan bateo por estas locuras y abusos (…) esto da asco porque es enfrentar al pueblo, esto no es una guerra ni una invasión, es el pueblo exigiendo sus derechos”, agregó el mensaje.