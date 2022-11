Redada contra revendedores en Cuba termina con 50 personas detenidas

De igual manera, la orientación dada por el primer secretario del Partido Comunista en La Habana, Luis Torres Iríbar, es ''intensificar el enfrentamiento a las ilegalidades relacionadas con la venta de productos alimenticios, el acaparamiento, la sustracción de mercancías de las entidades estatales y los precios abusivos''.

Como en otras ocasiones, la prensa estatal se hace eco de la estrategia oficial de depositar responsabilidades en los últimos eslabones de la cadena. Se vuelve a atacar las consecuencias y no la raíz del problema.

Según informó el jueves el Portal del Ciudadano de La Habana, el Grupo Provincial de Enfrentamiento a las Ilegalidades actuó en el Proyecto de Desarrollo Local (PDL) Recreatur Paseo Marítimo, de 1ra y 70, en el municipio Playa, donde "se realizaron varias acciones de control con el objetivo de incrementar la exigencia, el rigor y el enfrentamiento a violaciones, conductas de indisciplinas y descontrol que se manifiestan en el lugar".

Como resultado de esas acciones se aplicaron un total de 41 multas, de ellas 37 por la Dirección de Inspección, dos por la Dirección Provincial de Finanzas y Precios, y otras tantas por la Dirección Nacional de Inspección Estatal de la Industria Alimentaria (ONIE). Asimismo, se realizaron cuatro decomisos, entregados todos a la ONIE.

Según la página gubernamental, "entre las principales violaciones detectadas están la de trabajadores ejerciendo sin concertar contrato de trabajo; precios abusivos y especulativos, con ganancias desmedidas en productos como refrescos enlatados, cervezas enlatadas, agua mineral, latas de Redbull; y la no licitud de 39,47 libras de langosta y cuatro kilogramos de camarones".

En otro ciclo de las ofensivas del régimen contra ilegalidades y corrupción, Díaz Canel llamó a los revendedores "pillos, lumpen, vagos y corruptos".

''Nosotros lo que no podemos permitir es que quienes no trabajan, no aportan y están en la ilegalidad, ganen más y tengan más posibilidades para vivir que los que realmente aportan, ahí estamos al revés, estamos rompiendo los conceptos del socialismo'', expresó gobernante, como si este fenómeno fuera una manifestación nueva en la sociedad cubana y las políticas gubernamentales no tuvieran responsabilidad en ella.

La actual batida sucede en un contexto de desbocada inflación, provocada por la implementación de la Tarea Ordenamiento a partir de enero de 2021 y agravada por las desastrosas políticas económicas del régimen.

Fuente: diariodecuba.com