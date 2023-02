Recuerdan al disidente cubano Orlando Zapata, muerto en huelga de hambre

Zapata fue detenido durante la Primavera Negra del 2003, pero no fue incluido en los juicios sumarios del Grupo de los 75, que fueron acusados de conspirar con Estados Unidos para socavar la independencia y soberanía de Cuba .

Para su madre, una de las Damas de Blanco, la organización que se manifiesta cada domingo en Cuba para pedir la libertad de los presos políticos, la muerte de su hijo fue un "asesinato".

"Lo asesinaron porque no lo pudieron doblegar como tampoco pudieron doblegar a otros hermanos como Oswaldo Payá, Harold Cepero, a la Dama de Blanco, Laura Pollán. Como no pudieron doblegarlo, pues lo asesinaron. No ha sido fácil este sufrimiento", subrayó.

Tamayo dijo a Radio Martí que a su hijo lo acusaron inicialmente de desacato, desorden público y desobediencia y lo sentenciaron a tres años de cárcel y después le fueron imponiendo nuevos cargos.

Cuando murió enfrentaba 36 años de privación de libertad, dijo su madre.

"Gracias a todos los que conmemoran y siempre se recuerdan de mi hijo, siempre vivirá Orlando Zapata", expresó. EFE

