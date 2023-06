Reclusos que escaparon de una cárcel habría asesinado a joven custodio en el aeropuerto de Camagüey luego de robar su arma

Unos presos que se fugaron fueron los que mataron al joven custodio de 23 años en el aeropuerto de Camagüey. Según algunas fuentes se llamaba Cristian Castro.Su idea al parecer era robarse una avioneta para irse del país y él los cogió.Se robaron una escopeta y una pistola.Tienen todo ese barrio y los alrededores sellados. Cerca hay unidades de las far y mucho monte.Una fuente denunció que la zona donde hacía guardia la víctima no cuenta con barreras de seguridad. “Es oscura. No hay en todo eso. La cerca no sirve y la hierva te llega a la cintura a veces. Ahí es muy fácil que cualquier extraño se meta”Un muchacho de nombre Yoanki está preso porque los perros marcaron su casa, encontraron huellas alrededor.Mis condolencias a familiares y amigos de la víctima. EPD.