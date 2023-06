Rachel Valdés se refugia en  La Habana luego de su ruptura con Alejandro Sanz

¡Fin del amor! Alejandro Sanz y la pintora cubana Rachel Valdés se separan

La joven han sido blanco de críticas en las últimas semanas, luego de que el cantautor español confesara no sentirse bien anímicamente. Alejando a Rachel de toda culpabilidad, el intérprete de Cuando nadie me ve expresó a través de las redes: “Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo”.