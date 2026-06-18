Partido Comunista de Cuba aprueba plan económico de emergencia tras presiones de EEUU

Un montón de basura arde en La Habana, Cuba, el miércoles 17 de junio de 2026. (AP Foto/Jorge Luis Banos) AP

El documento —que no ha sido difundido públicamente— será enviado el jueves a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento cubano, y contempla mayor espacio para la iniciativa privada, incremento de la autonomía de los municipios y las empresas estatales y reglas beneficiosas para atraer inversión extranjera. La víspera se informó que el expresidente Raúl Castro aprobaba las medidas.

“La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar”, expresó el presidente Miguel Díaz-Canel en el discurso de cierre de la sesión del PCC en la noche del miércoles y que fue publicado el jueves.

Cuba se encuentra bajo un cerco energético y financiero de Estados Unidos que ha agravado la crisis que padece desde hace cinco años y ha tenido un fuerte impacto en la vida diaria, con apagones de hasta 20 horas por día y limitaciones en los servicios de salud, el transporte, la industria y la educación.

En las últimas jornadas se registraron manifestaciones barriales con golpes de cacerolas a medida que la luz se cortaba, constató The Associated Press.

Díaz-Canel dijo que para el plan de emergencia y el documento elaborado por el PCC se tuvieron en cuenta experiencias como las de China y Vietnam, países socialistas con economías de mercado.

El documento será entregado a los parlamentarios para su debate en una sesión especialmente convocada de manera tan sorpresiva como el llamado al plenario del PCC.

La semana pasada, y sin ofrecer plazos, Díaz-Canel había informado que las reformas contemplarían la ampliación de autorizaciones para la creación de empresas privadas —recién permitidas este lustro—, que se admitirá a cubanos residentes en la isla y el exterior como inversores en el sector del turismo y una mayor libertad a las empresas estatales que incluye su asociación con privados.

También anticipó modificaciones en el mercado cambiario y la posibilidad de que negocios privados puedan importar y exportar sin intermediación estatal –como se hace actualmente--.

El presidente estadounidense Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han dicho que buscan un cambio de gobierno y modelo económico en la isla. Cuba respondió que podría encarar aperturas económicas, pero que no discutirá su modelo político y social.

El PCC, cuyo primer secretario es Díaz-Canel y el único con reconocimiento legal, no es un partido electoral –no se presenta a comicios--, sino que por la Constitución orienta a los otros poderes, incluido el Legislativo, sobre la dirección del país.

FUENTE: AP