Pancho Céspedes arremete contra López Obrador y la primera dama mexicana le responde

"Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, donde hay un presidente que invita al 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de todos... Puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque entonces por eso me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera", dijo el cantautor cubano Pancho Céspedes , residente en México, en referencia al mandatario Andrés Manuel López Obrador y a su alianza con Miguel Díaz-Canel .

"Cuando los gobiernos empiezan a darte ayudas, tú desconfía, hay que desconfiar (...) Que usan los fondos del Gobierno para caprichos de ellos, y no trabajan. Eso se le llama 'desvestir un santo para vestir a otro'. Eso es el socialismo", agregó Céspedes.

Antes esas declaraciones, la esposa de López Obrador, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, respondió al cubano a través de una publicación de Instagram: "México te ha dado todo, no lo olvides amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies", escribió.