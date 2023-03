Muere trabajador de un central azucarero en Holguín tras quedar atrapado dentro de una maquinaria 

"Según investigaciones preliminares, de las cuales ofrecen detalles las autoridades locales, el mismo se encontraba en un área que no estaba funcionando en un primer momento, y al entrar en operaciones el sinfín de segunda, ocurrió el lamentable accidente", aseguró el reporte .

Pero en el foro de la propia publicación de la emisora, el holguinero Alexis del Toro cuestionó: "No hay medidas de protección. Eso no tiene seguridad. Para comenzar, no se revisa primero y se informa o inspecciona".