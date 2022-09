Muere otro general de la dictadura cubana: Antonio Enrique Lussón

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) informó el martes del fallecimiento del general de división de la reserva Antonio Enrique Lussón Batle , a quien el régimen cubano condecoró con la condición de Héroe de la República. La información replicada por la prensa estatal no precisa las causas del deceso.

Estuvo al frente de un batallón enviado a combatir en Playa Girón y llegó a ser jefe de las Tropas Especiales de las FAR y ministro de Transporte

Según publicó el portal oficial Cubadebate , Lussón Batle ingresó a las FAR en 1957 , formando parte de la columna número nueve José Tey, comandada por René Ramos Latour. En esta logró el grado de capitán y fue nombrado jefe de pelotón.

Lussón ocupó diferentes cargos en las FAR, entre ellos: segundo jefe del Campamento Militar de Managua, jefe de la Sección de Operaciones del Ejército Occidental, jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor General, jefe del Cuerpo Independiente del Oeste, segundo jefe del Órgano de Inspección de las FAR, y entre los años 2000 y 2008, jefe de Tropas Especiales de las FAR.

Fue enviado a Playa Girón como jefe del Batallón 180 de las denominadas Milicias Nacionales Revolucionarias y en dos oportunidades a combatir en Angola.

Fundador del Partido Comunista de Cuba (PCC) e integrante de su primer Comité Central, formó parte de delegaciones del régimen y de las FAR enviadas al exterior y llegó a ser ministro del Transporte, vicepresidente primero del Instituto Nacional de la Reserva Estatal y vicepresidente del Consejo de Ministros. Fue también designado diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en la primera, séptima, octava y novena legislaturas.

El régimen lo premió con diferentes condecoraciones. Según el medio oficial, el cadáver de Lussón Batle fue cremado y sus cenizas serán expuestas este jueves en el Panteón de los Veteranos de la Necrópolis de Colón. Posteriormente, serán trasladadas hacia el Mausoleo del Segundo Frente Oriental Frank País, en la provincia de Santiago de Cuba.

Los frecuentes reportes de muertes naturales de militares cubanos de alto rango causaron controversia en 2021. En total se hizo público el fallecimiento de 17 de ellos, sobre todo miembros de la Reserva.

Esos decesos fueron informados tras las protestas populares del 11 de julio. En la mayoría de los casos, las autoridades cubanas no revelaron las causas de las muertes. Esto último hizo que se dispararan las especulaciones tanto dentro como fuera de Cuba.

