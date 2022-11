Manolín, el Médico de la Salsa: "No me gusta Miami"

"“Me dirán que soy raro, pero, así soy”No me gusta Miami. nadie imagina el esfuerzo que hice para incorporarme a esa ciudad y me fue imposible, nada que ver. Yo soñaba con Irme de allí. Mi sueño americano era irme, hasta que por fin me fui y ahora soy feliz. También con el tiempo me di cuenta que no me gusta la fama No me gusta el mundo de la música en general. Ni la fama ni todo lo que envuelve ese mundo. Ni la radio,. Ni la TV., ni ningún programucho de esos que abundan por internet. Aunque entiendo que cada cual se busca la vida como quiere y cómo puede. Tampoco me gusta estar payaseando las 24 horas en las redes para acumular seguidores,. Yo no nací para eso,. Yo nací para hacer música. A mi lo que me gusta es la música y a eso y exclusivamente a eso, me estoy dedicandoY con lo que gane., mucho o poco, acomodo mi vida a ese mucho o poco y con eso soy y seré feliz. Si te gusta mi música sígueme., si no te gusta bye bye.Pero, si te gusta, sigue a mi música no a mi. Yo soy como me da la gana y creo que cada cual debe ser como es.Manolin"Manuel Mandolín